Heas hoos Kullamäe: minu jaoks tuli koondiseaken õigel ajal

Teist hooaega Hispaanias palliv Kristian Kullamäe on klubihooaega Bilbao särgis alustanud edukalt. Hispaania kõrgliigas on ta tänavu kogunud keskmiselt 9 punkti ja 3 resultatiivset söötu mängu kohta ning FIBA Euroopa karikasarjas on need näitajad vastavalt 12 ja 4.

"Minu jaoks tuli koondiseaken õigel ajal. Saan oma Hispaania keskkonnast välja ning koondises oma sõprade ja rahvuskaaslastega mängida. See annab palju positiivset energiat juurde ja kindlasti tahaks hästi esineda," ütles Kullamäe ERR-ile.

"Minu mängugraafik on päris raju olnud, eriti just novembris. Palju reisimist, mänge ja hotellides olemist, aga õnneks koondises on keskkond teine. Koondise esindamine on alati auasi. Olen väga ootusärevil."

Eesti koondis kohtub sel nädalal Poolaga kahel korral, kui neljapäeval minnakse vastamisi Wloclawekis ning pühapäeval Tallinnas. "Poolal on kindlasti klassiga võistkond. Nad on peaaegu parimas koosseisus, ehkki paar mängijat on puudu. Neil on suured ja füüsilised mängijad, peame enda vaimu ja füüsise valmis panema. Ma arvan, et tuleb väga palju kontakti ja peame suutma selle ära kannatada, kui tahame positiivset tulemust saada."

Kullamäe on uue peatreeneri Heiko Rannula lähenemisega rahul. "Eks alguses oli ikka natukene teistmoodi, aga suvel saime temaga nädal aega koos olla. Selles mõttes ta meile päris võõras ei olnud. Mingid väga elementaarsed asjad olid nüüd trennis juba tuttavad. Kindlasti on ta natukene teistsugune treener kui eelmine. Jukkaga (Toijala - toim) olime päris kaua koos. Uus treener toob uusi mõtteid ja see on põnev."