Böckler ja Jurkatamm jäid Poola mängu koosseisust välja

Valikturniiri võitudega Põhja-Makedoonia ja Leedu üle alustanud Eesti koondis jõudis Wloclaweki teisipäeva õhtul. Kolmapäeval viidi suvel peatreeneri ametisse asunud Heiko Rannula juhendamisel läbi kaks treeningut, kus selgus ka koondise koosseis esimeseks mänguks. 14 Wloclaweki sõitnud mängijast jäävad kohtumisest eemale Leemet Böckler ja Taavi Jurkatamm.

"Poola mängib väga kiiret ja agressiivset korvpalli ning neil on väga heal tasemel mängumehed. Kindlasti eriline tähelepanu on meie poolt Ponitkale ja Balcerowskile, aga samas nende kõrval on ka väga head viskajad. Aga neil on ka omad nõrkused, mida proovime homme edukalt enda kasuks pöörata," iseloomustas Poola koondist abitreener Brett Nõmm.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis võõrsilmänguks Poolaga:

Kaspar Treier (Napoli Basket | ITA)

Siim-Markus Post (TalTech/ALEXELA)

Mikk Jurkatamm (Del.Fes Avellino | ITA)

Matthias Tass (Filou Oostende | BEL)

Siim-Sander Vene (Stal Ostrow Wielkopolski | POL)

Gregor Kuuba (BC Kalev/Cramo)

Kregor Hermet (BC Kalev/Cramo)

Kasper Suurorg (BC Kalev/Cramo)

Janari Jõesaar (Dziki Warszawa | POL)

Joonas Riismaa (Pallacanestro Cantu | ITA)

Artur Konontšuk (Baskets Oldenburg | GER)

Kristian Kullamäe (Bilbao Basket | ESP)