Võistlustele naasnud Jefimova: pingutama peab ka, raske hetk peab olema

Jefimoval oli avapäeval kavas kaks distantsi. Õhtust osa alustas ta 200 meetri kompleksujumisega, kus tuli isikliku rekordiga 2.15,95 teiseks.

Kaotust võitjale ja Eesti rekordiomanikule Maria Romanjukile tuli 2,61 sekundit. Isiklikku rekordit parandas 17-aastane Jefimova veidi vähem kui kahe sekundiga.

Oma trumpala ehk 100 meetri rinnuliujumise stardiks jäi valitseval Euroopa meistril taastumiseks veidi vähem kui tund. Jefimova võttis küll kindla võidu, kuid pidi leppima ajaga 1.05,17, jäädes aasta tagasi EM-il ujutud Eesti rekordile alla pea kahe sekundiga.

"Hommikul ujusin tegelikult 1.04,6, mis on tegelikult okei aeg arvestades seda, et hiljuti oli päris raske laager. Ma ei ole kindlasti veel ära taastunud," lausus Jefimova ERR-ile.

"Tavaliselt on mu ajad hommikul aeglasemad, see oli eriline, et ujusin õhtul aeglasemalt. Hommiku kohta 1.04,6 - võib täitsa rahule jääda. Õhtul andis 200 kompleksi väga-väga tunda."

Jefimova sõnul andis talle võistlusprogrammi ette treener Henry Hein. "Aga ma ei saa öelda, et see oli vale valik. Pingutama peab ikkagi ka," sõnas ta. "Raske hetk peab ka olema."

"200 kompleksi oli kahe sekundiga isiklik ja rinnuli pingutasin ka, aga see oli rohkem lõppu jõudmine."

Jefimova naasis kolmekuuliselt võistluspausilt. Oktoobri alguses otsustas ta pärast rasket kõrgmäestikulaagrit MK-sarjast loobuda. Hiljuti käis ta veel Türgi laagris. "Nii kuival kui ka vees oli enam-vähem ellujäämine. Aga sain kõik ilusti tehtud, jäin ellu," kommenteeris ta.

Juba veidi rohkem kui kuu aja pärast algavad Ungaris ujumise lühiraja maailmameistrivõistlused. Pühapäeval testib Jefimova oma vormi Kalevi Openil veel.

"Seal saab ka kindlasti mingisuguse tagasiside. Natuke üle kuu on jäänud. See on kindlasti piisav aeg, et parandada vigu, mis on tulnud ja mis juba tavapäraselt vajavad parandamist."