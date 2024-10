Rannula domineerivast võidust prantslaste üle: vajutasime õigetele nuppudele

Kalev/Cramo alustas võõrsil peetud kohtumist võimsalt, kui haaras juba avaveerandi lõpuks 14-punktilise edu. Kodumeeskond oli kolmandal veerandajal pikalt nelja punkti peal ning jõudis kuue punktini alles minut enne selle lõppu, mida kohalikud pealtvaatajad tervitasid irooniliste ovatsioonidega. Selleks ajaks oli Kalev/Cramo vahe suurendanud juba 32 punktile.

"Le Porteli esimene tugevus on kindlasti nende mängujuht [Kristers] Zoriks, kes on neil tegelikult meeskonnas ainus loov mängija. Tema suutsime teist mängu järjest kontrolli alla saada. See oli kindlasti üks peamiseid põhjused. Siis veel nende pikad, kes on tegelikult päris võimsad kujud ja teistes mängudes palju skoorinud, aga meie saime kaitses kõik üks-üks olukorrad kontrolli alla ja sellega võtsime neilt enesekindluse ära," selgitas Rannula.

"Mäng kulges sellises tempos nagu meie tahtsime. Me ei tahtnud seda "jookse-viska" mänguks ajada, sest kui sa kontrollid rünnakut ja oled distsiplineeritud, siis ei tule vastaselt kiirrünnakuid vastu. Selle suutsime väga hästi täide viia. Mängu alguses õnnestusime rünnakul hästi. Need liikumised, mida me tegime, sealt saime kerged korvid ja sellised korvid lisavad alati enesekindlust."

Rannula lisas, et vastaste mänguplaan oli lihtsasti loetav. "Minu arvates on neil hästi loetav meeskond. Neil on küll head mängijad, aga nende rünnakuplaan on suhteliselt hästi loetav. Meie vajutasime õigetele nuppudele. Suunasime põhitähelepanu Zoriksile, kelle lülitasime mängust välja ja seejärel läks nende mäng väga individuaalseks. Seal me kestsime ilusti üks-üks kaitses ära. Le Portelil on kõvasti potentsiaali, lihtsalt nendes kahes mängus oli mängutempo ja ülesehitus rohkem meile sobiv."

Kalev/Cramo on võitnud kõik neli seni peetud alagrupimängu, kuid Rannula hoiatas, et järgmiseid vastaseid ei tasu alahinnata. "Fakt on see, et kõikidel Prantsusmaa kõrgliiga meeskondadel on suuremad eelarved kui meil ja nad on ka korralikumalt komplekteeritud. Seekord õnnestusime hästi, aga ma ei alahindaks ka Albat [Ungari pronksiklubi Fehervari Alba - ERR], kes on väga ohtlik, eriti kodus. Täna pole meil alagrupis veel midagi kindlat. Peame [alagrupi võitmiseks] ka järgmise mängu võitma."

Teisipäevase mängu järel polnud Le Porteli peatreener Eric Girard nõus Rannulaga kätlema. Rannula selles probleemi ei näinud. "Ma tegelikult saan temast natukene aru. Nii ebaõnnestunud mäng koduväljakul on kindlasti frustreeriv. Teise asjana nad ilmselt mõtlesid, et see mäng käis alagrupi võidu peale. Kui me selle mängu võitsime, siis justkui see punktivahe ei tohiks enam rolli mängida, aga kui nüüd aus olla, siis nagu ma juba ütlesin, Albaga on tegelikult kõik otsad veel lahti ja kuna süsteem on selline, et üldine punktivahe on ka hästi oluline, siis mina ei mõtle siin selle peale. Girard sellest tollel hetkel kindlasti aru ei saanud."

Kalev/Cramo järgmine euromäng leiab aset tuleva nädala kolmapäeval, kui võõrustatakse Bulgaaria meeskonda Rilski Sporti. Kui kalevlased võidavad selle kohtumise, siis kindlustatakse endale alagrupis esikoht.

"Kõik on meie endi kätes. Kindlasti ei tohi me vastaseid alahinnata. Me pole täna piisavalt tugev ega kogenud meeskond, et suudaksime keskpärase mänguga ükstapuha keda võita. Samas me ei tohi hakata üle mõtlema. Tuleb teha korralik kodumäng ja siis on kõik võimalik."