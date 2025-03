Käsipallinaiskonna treener: tiitlivõistluste debüüt avab mängijatele uksi

Eesti käsipallinaiskond on lühikese ajaga astunud mitu suurt sammu, kui osales mullu oktoobris esmakordselt MM-valiksarjas ning nüüd äsja EM-valiksarjas. Naiskonna esimene ametlik valiksarja mäng lõppes viigiga, aga laupäeval teenisid nad ajaloolise võidu, kui alistasid Suurbritannia lausa kümne väravaga.

"Ma arvan, et miinimumeesmärk sai täidetud. Üks võit käes ja sellega on ajalugu kirjutatud. Punktid tabelis," ütles koondise peatreener Ergo Rohi ERR-ile. "Nagu öeldakse, siit on hea edasi minna. Kahjuks maksimumi välja ei võtnud, aga väga hea kogemus ja annab tulevikuks palju kindlust juurde."

Eesti kogus Bosnia ja Hertsegoviinas toimunud grupiturniiril kaks punkti ja teise koha, edasi pääses vaid võõrustaja, kes alistas Eesti 11 väravaga. "Ma ei ütleks, et ülemäära suur vahe oli. Bosniaga andsime alguses initsiatiivi ära, võib-olla olime näost valged. Sealt see vahe tuli," arvas treener.

"Kõigile oli see uus kogemus, rahvusvahelisel areenil EM-valiksarjas mängida. Siis oli Bosnia püüdmatus kauguses juba, aga UK vastu saime alguses kindlamalt minema ja sealt see vahe ka nende kahjuks kärises. Teoorias me võiksime Bosniaga palju paremini mängida," lisas juhendaja.

Järgmiseks sammuks on vaja naiskonnal koosmängu arendada. "Tuumik on üpris hea ja kooslus läheb iga turniiriga järjest paremaks. Noormängijad saavad iga päevaga vanemaks ja kogenenumaks. Tuleb natuke aega anda ja tööd teha, siis mõne aasta pärast hakkavad ka suuremad tulemused tulema," arvas Rohi.

Rahvusvaheline debüüt võib aga eestlannadele uusi uksi avada. "Tulu on selles, et naised saavad ennast pildile mängida. Varasemalt pole seda asja olnud, siis kindlasti palju rohkem silmi nende mängijate peal on. See võib avada rohkem uksi nende jaoks tuleviku perspektiivis," lõpetas treener.

Treiman: kui tahame edasi minna, siis ongi vaja väljapoole astuda

Koduse meistriliiga suurim väravakütt ning EM-valikmängudes kaheksa väravat visanud Maarja Treiman ütles, et naiskonnal on debüüdi üle hea meel. "Tegime ka halvemat mängu, aga tegime ka päris head mängu. Väga hea emotsioon on," ütles ta.

MM-valiksarjas mindi vastamisi tugeva Soomega, kellega mängiti välja üks viik, aga teises mängus panid soomlannad paremuse maksma. EM-valiksarjas nägid eestlannad aga võõraid vastasi. "Erinevus on see, et MM-il oli vastaseks soomlased, keda me teame ja tunneme. Praegused vastased olid sellised, kellega me polnud eelnevalt mänginud. Olime küll videosid vaadanud ja põhjalikult analüüsinud nende tegemisi, aga see mis platsi peal hakkab saama, on uus," ütles Treiman.

Arenguhüppeks on vaja rohkem koostööd ja kokkumängu. "Kui tahame edasi minna, siis ongi vaja väljapoole astuda, et tulemusi rohkem saavutada," lisas Treiman.

Koondise suurim väravakütt Alina Molkova viskas ajaloolises võidus brittide vastu lausa 11 väravat ning jäi suures pildis rahule. "Üldiselt olen rahul sellega, mida tegime, aga kahjuks esimene mäng läks halvasti. Pärast mängu tegime analüüsi ja teine mäng läks juba paremini, tegime ajalugu. Esimene võit Eestile naiste käsipallis," ütles Molkova.

"Meil on uued mängijad võistkonnas, oli natuke raske. Aga kui treenime rohkem koos, siis tulevad ka paremad tulemused," nõustus ta Treimaniga.

Molkova lootis, et naiskonna edu innustab noori eestlannasid käsipalli juurde tulema. "Seda saab näidata väikestele tüdrukutele, et meil on Eestis naiste käsipall. Nad saavad areneda, loodetavasti tulevikus on veel parem," sõnas Molkova.