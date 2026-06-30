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U-17 jalgpallineiud alistasid Fääri saared, noormehed said Lätilt kaotuse

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Jalgpall

Eesti neidude U-17 jalgpallikoondis alustas teisipäeval Lätis toimuvat Balti turniiri 1:0 võiduga Fääri saarte eakaaslaste üle. Sama vanuseklassi noormehed pidid aga Balti turniiril Läti eakaaslaste paremust tunnistama.

Eesti neiud olid avapoolajal aktiivsemad ja ohtlikumad. Esimene hea võimalus avanes juba neljandal minutil, kui Nora Mai Kool pääses karistuslöögi järel löögile, ent pall lendas värava katusele. Kuigi pallivaldamine oli tasavägine, saatsid eestlannad vastaste värava suunas kümme lööki Fääri saarte nelja vastu. Külaliste parimad võimalused sündisid standardolukordadest, kuid avapoolaeg lõppes väravateta, vahendab jalgpall.ee.

Kohtumise ainus tabamus sündis 64. minutil. Eesti rünnaku ja esimese ebaõnnestunud pealelöögi järel põrkas pall karistusalas Elizabeth Ebergi jalale, kes saatis nahkkera võrku ja viis Eesti juhtima. Mängu lõpp kujunes pingeliseks. 82. minutil avanes Fääri saartel suurepärane võimalus viigistada, kui ees oli tühi värav, kuid eestlannad jõudsid värava ette tagasi ning segasid vastast niivõrd palju, et löök läks mööda. Üleminutitel tõrjus Eva-Lotta Hertmann ka ohtliku karistuslöögi ning sellele järgnenud nurgalöögi järel klaariti pall napilt väravajoonelt. Eesti hoidis eduseisu lõpuvileni ning teenis turniiri avakohtumisest 1:0 võidu.

Eesti neiud kohtuvad neljapäeval Leeduga ning pühapäeval võõrustaja Lätiga.

U-17 noormeestel aga nii hästi ei läinud, sest Läti vastu tuli leppida 0:3 kaotusega. Avapoolaeg lõppes väravateta viigiga, kuid Läti pani oma paremuse maksma mängu viimase kümne minutiga, lüües kolm väravat. Skoor avati 83. minutil, kui täpne oli Zahars Maligins. Kuus minutit hiljem teenis Läti penalti, mille realiseeris samuti Maligins. Mängu teisel üleminutil vormistas Loiks Mballa lõppseisuks 3:0, kirjutas jalgpall.ee.

Eesti avas Balti turniiri väravateta viigiga Soome eakaaslaste vastu, turniiri viimases kohtumises minnakse neljapäeval vastamisi Leeduga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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