Esapekka Lappi: Tšiili ralli võis jääda mu viimaseks

Soome rallisõitja Esapekka Lappi kinnitas, et teda täiskohaga enam autoralli MM-sarjas ei näe. 33-aastane soomlane lisas, et Tšiili ralli võis jääda tema karjääri viimaseks.

2011. aastal oma WRC-debüüdi teinud Lappi ei leidnud nädalavahetuse jooksul hoogu ning pidi hoopis ralli viimasel katsel mehaanilise probleemi tõttu katkestama. "Nädalavahetus ei läinud planeeritult, ma ei kavatsenud nii aeglane olla," ütles soomlane portaalile DirtFish.

Tema kaardilugeja Janne Ferm on juba kuulutanud, et see hooaeg jäi tema viimaseks, aga mis siis Lappist endast saab? "Ma täispikka hooaega ei tee," ütles soomlane. "Võib-olla saan rallidega paindlik olla, aga täishooaeg oleks liiga palju reisimist. See pole minu jaoks enam variant."

Hyundai kolmandas autos on sel hooajal saanud sõita kolm erinevat juhti: Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen. Lappi on osalenud sel hooajal viiel MM-etapil, hooaja avaetapil Rootsis teenis ta ka ralli üldvõidu. Hyundai kaalub aga praegu, mida järgmisel hooajal kolmanda autoga teha.

Hyundai on väidetavalt uurinud M-Spordi tõusva tähe Adrien Fourmaux' kohta ja kui võistkond otsustab kolmandasse autosse panna terveks hooajaks ühe sõitja, siis võivad rallifännid üldse Lappiga hüvasti jätta. "Võib täitsa juhtuda, et mu karjäär on läbi," tõdes soomlane.

"See teeb mind kurvaks, aga teiselt poolt ma nii kurb ei olegi, sest sel on omad plussid ja miinused," jätkas Lappi. "Saaksin parem isa olla. See oleks üldse parem amet. Ja kõige tähtsam."

Autoralli MM-sarja hooaja eelviimane etapp toimub Kesk-Euroopas 17.-20. oktoobrini, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.