NBA meistriks tulnud Porzingis loodab vigastuspausilt varem naasta

Sel suvel esmakordselt korvpalliliigas NBA meistriks tulnud lätlane Kristaps Porzingis ei saanud vigastuse tõttu finaalseeriat lõpuni mängida, kuid ütles, et peaks plaani järgi platsile naasma jõulude paiku. Samas oli lätlane optimistlik, et taastumine võib ka kiiremini minna.

Karjääri jooksul tihtipeale vigastustega kimpus olev dünaamiline keskmängija naasis juuni alguses NBA finaalseeria avamänguks ning tegi kohe suurepärase esituse, kui aitas Boston Celticsil avamängus kindla võidu võtta. Porzingis tegi kaasa ka teises mängus, kuid vigastas kolmandal veerandil taaskord jalga.

Suvel operatsioonil käinud Porzingis rääkis ESPN-ile, et loodab talvel platsile naasta. "Eeldatavalt saan uuesti mängida detsembris, aga ma tunnen end väga hästi. Töötan selle nimel, et saaksin veelgi varem mängida," sõnas 29-aastane lätlane.

"Ma ei lonka. Saan joosta, platsil ilusti visata. Teen taastumiseks palju asju. Olen veidi ka kontakti teinud, pärast seda end päris hästi tundnud," jätkas lätlane. "Ma usun, et see on hea märk. Olen optimistlik, nagu alati."

Tegemist oli aga äärmiselt haruldase vigastusega, Porzingise säärekoes oli rebend, mis viis omakorda tõsisema vigastuseni tema tagumise sääreluu kõõluses.

Boston Celticsi tiimijuht Brad Stevens ütles, et tiim Porzingist tagant ei kiirusta. "See vigastus oli nii unikaalne, et me ei taha, et ta kiirustaks. Aga meil on graafik paigas, selle üle oleme väga julgustatud," ütles Stevens.

Celtics alustab tiitli kaitsmist hoopis Abu Dhabis, kui läheb 4. ja 6. oktoobril vastamisi tunamulluse meistri Denver Nuggetsiga. NBA põhihooaeg saab alguse ööl vastu 23. oktoobrit, kui Celtics võõrustab New York Knicksi ja Los Angeles Lakers võõrustab Minnesota Timberwolvesi.