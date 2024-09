Keila korvpalliklubid pidid karikavõistlustel kindla kaotusega leppima

Rapla alustas kohtumist domineerivalt ning viskas esimese viie minutiga 16 vastuseta punkti. Keila lõpetas siis veritsemise ning avaveerandi lõpuks oli Raplal 17:9 edu, mis paisus poolajaks 13-punktiliseks. Kolmanda veerandi võitis Rapla klubi aga 15 punktiga ning vormistas lõpuks üle 300 poolehoidja ees kindla 97:54 (17:9, 22:17, 35:20, 23:8) võidu.

Kolm Rapla mängijat viskasid vähemalt 20 punkti, üleplatsimees oli 22 punktiga lõpetanud Jalyn Mccreary, kes lisas veel kolm lauapalli. Nii Hendrik Eelmäe kui Markus Ruubel panustasid 20 silmaga, Eelmäe lisas seitse lauda ja kolm korvisöötu, Ruubel jagas kolm söötu ja haaras kolm lauda.

Keila resultatiivseim oli 14 punkti ja viie lauapalliga Tautvydas Kupstas, kapten Kaido Saks lisas omalt poolt 12 punkti ja viis lauapalli. Ükski platsil käinud mängija ei lõpetanud positiivse +/- näitajaga.

Mõlemad Keila klubid pidid laupäeval kindla kaotuse vastu võtma, sest Tartu Ülikool Maks&Moorits võitis võõrsil Keila KK vastu avaveerandi 29:14 ning poolajaks oli seis 45:22. Eduseis paisus teisel poolajal 31-punktiliseks, kuid kohtumise lõpuks oli tablool Tartu Ülikooli kindel 83:60 (29:14, 16:8, 20:14, 18:24) üleolek.

Üleplatsimees oli 18 punkti visanud Rando Roos, keskmängija Rauno Nurger panustas Tartu võitu 13 punkti ja nelja lauaga. Ääremängija Omar El-Sheikh tegi kümne punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Keila KK parim oli Vitalii Shymanskyi, kes lõpetas 13 punkti ja üheksa lauapalliga.

Möödunud hooaja korvpalli meistriliiga 2.-8. koha meeskonnad peavad maha üheringilise eelturniiri, mille järel selgub meeskondade asetus play-off'ideks. Rapla on alustanud kolme järjestikuse võiduga ning on tabelitipus, kahe võiduga alustanud Tartu Ülikool Maks&Moorits on teisel real. Keila Coolbet on kolmest mängust ühe võitnud, Keila KK pole kahe mängu järel veel võidurõõmu tundnud.

Laupäeval kohtuvad veel Keila KK ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.