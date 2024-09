WNBA parim mängija jõudis ümmarguse tähiseni, Clark viskas 35 punkti

Kahel viimasel hooajal WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Wilson liigub kindlalt kolmanda järjestikuse auhinna poole ning 28-aastane keskmängija tegi ööl vastu esmaspäeva veel ajalugu, kui temast sai esimene mängija WNBA ajaloos, kes on ühel hooajal 1000 punkti visanud.

Tema Las Vegas Aces teenis kodus Connecticut Suni vastu 84:71 (29:25, 19:15, 23:11, 13:20) võidu ning Wilson lõpetas kohtumise 29 punkti, üheksa lauapalli, kolme korvisöödu ja kahe blokiga. Tal oli ümmargusest tähisest täpselt nii palju punkte ka puudu, seega kaks mängu enne hooaja lõppu on WNBA ühe hooaja punktirekord täpselt 1000 punkti peal.

"Proovin detailidele keskenduda. Kõik võivad tulla ja öelda, et tahavad tiitlit võita, aga mis on need detailid, mis sind selleni viivad? Tahan selles välja paista," sõnas Wilson pärast ajaloolist mängu. "See töö, mis suvel tegin, kannab vilja. Võtan korvpallist alati väikese puhkuse, see paneb mind mängu igatsema. Siis kui mängin, ei võta seda kunagi enesestmõistetavalt."

WNBA põhihooajal mängitakse tänavu alles teist korda 40 mängu. Aastal 2022 mängisid naiskonnad põhihooajal 36 kohtumist, aasta varem 32 ja enne seda veel vähem.

Suurepärase kollanoka Caitlin Clarki juhitav Indiana Fever teenis samuti koduväljakul võidu, kui alistas Dallas Wingsi 110:109 (26:34, 31:25, 27:24, 26:26). Clark tegi taaskord hea mängu ning püstitas 35 punktiga oma isikliku punktirekordi. Taganaine tabas kuus kolmest ning vabaviskejoonelt kõik oma üheksa viset, lisades sellele veel kaheksa resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget.

Clark püstitas ühtlasi esimeste aasta mängijate rekordi ning on hooajaga visanud 761 punkti. Varasemalt kuulus rekord 744 punkti visanud Seimone Augustusele, kes tegi seda 2006. aastal. Tol ajal peeti hooajal aga vaid 34 mängu. Clark püstitas eelmisel nädalal liiga ajaloo resultatiivsete söötude rekordi ja mitte vaid uustulnukate seas. Eelmisel hooajal jagas Alyssa Thomas 40 mänguga 316 korvisöötu, Clark on kogunud 329 ning üks mäng on veel mängida.

Seitse naiskonda on juba kindlustanud koha play-off'is, kuid kaheksas koht on veel täiesti lahtine. Nii Washington Mystics, Chicago Sky kui Atlanta Dream on pidanud 38 kohtumist ja võitnud 13, kuid Mystics on omavaheliste mängude arvestuses hetkel kaheksandal kohal. Muuseas on koha kindlustanud ka Wilsoni Aces (25 võitu, 13 kaotust) ning Clarki Fever (20-19).

WNBA hooaeg saab lõpu ööl vastu reedet, play-off'id algavad ööl vastu esmaspäeva.