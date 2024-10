Põhihooaja parim naiskond lõi WNBA tiitlikaitsja poolfinaalis konkurentsist

Aces toetus ka tänavu hiilgava hooaja teinud, mängu kohta keskmiselt WNBA rekordit tähistavad 26,9 punkti visanud kolmekordsele liiga kõige väärtuslikumale mängijale A'ja Wilsonile, kuid võitles hooaja alguses vigastustega ning erinevate väljakuväliste probleemidega.

Las Vegase naiskond alustas aastat kuue võidu ja kuue kaotusega, aga lõpetas hooaja septembris üheksast mängust saadud kaheksa võiduga põhiturniiri neljanda kohaga (27-13).

Kahe võiduni peetud play-off'i avaringis alistas Aces Seattle Stormi 78:67 ja 83:76, kolme võiduni peetud poolfinaalis tuli aga tunnistada New York Liberty kolm-üks paremust, mängud lõppesid Liberty poolt vaadates seisudega 87:77, 88:84, 81:95 ja 76:62. Eelmisel aastal kaotas Liberty finaalseeria Las Vegasele kindlalt üks-kolm, sealjuures kaotati esimene finaalmäng 17 ja teine 28 punktiga.

Esimest WNBA tiitlit jahtiv New Yorgi naiskond on selleks hooajaks säilitanud oma võimsa tuumiku, kui kahekordset liiga MVP-d Breanna Stewartit toetavad Sabrina Ionescu, Jonquel Jones ja Courtney Vandersloot. Põhihooajal võitiski Liberty 32 ja kaotas kaheksa mängu, Stewart kogus keskmiselt 20,4 punkti ja 8,5 lauapalli; liiga üks parimaid kaugviskajaid Ionescu 18,2 punkti ja 6,2 korvisöötu, Jones 14,2 punkti ja 9 lauapalli.

"Oleme ausad: nad on kogu aasta jooksul olnud parim naiskond. Nad on selle kogu aasta jooksul välja teeninud," tunnistas Las Vegase peatreener Becky Hammon pärast otsustavat kaotust pühapäeval. WNBA ajaloos on vaid üks naiskond suutnud kolmel hooajal järjest võidutseda, kui vahemikus 1997-2000 teenis lapseaas liigas kolm tiitlit Houston Comets. USA profispordis pole kolm järjestikust tiitlihooaega [three-peat] just tavapärane nähtus: sel aastatuhandel on sellega meestest hakkama saanud vaid New York Yankees (1998-2000) ja Los Angeles Lakers (2000-02).

"See on lihtsalt nii keeruline. Iga võistkond on erinev, sinu võistkond erineb aastast aastasse. Midagi ei jää samaks ja kõik tahavad sind võita. Sina oledki kõigi Super Bowl," tõdes Wilson pühapäeval.

Liberty jääb oma finaalivastast ootama teise asetusega Minnesota Lynxi (30-10) ja põhihooaja kolmandana lõpetanud Connecticut Suni (28-12) vahelisest poolfinaalist, kus seis on kaks-kaks ja otsustav mäng peetakse Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva. Lynxi ei päästnud pühapäeva õhtul 82:92 kaotusest ka Napheesa Collieri 29 punkti ja 13 lauapalli.