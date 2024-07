Clark võttis enda nimele WNBA söödurekordi

Indiana Feveri 22-aastane tagamängija sai läinud ööl hakkama hiilgava partiiga, kui sooritas Dallas Wingsi vastu kaksikduubli, panustades 24 punkti ja 19 tulemusliku sööduga.

Senine tippmark pärines 2020. aastast, kui Courtney Vandersloot jagas 18 resultatiivset söötu. Uustulnukate rekord (16) kuulus alates 1998. aastast Ticha Penicheiro nimele.

Fever pidi vaatamata Clarki säravale etteastele leppima kaheksapunktilise kaotusega 93:101 (20:27, 26:27, 24:18, 23:29). Tablool oli pisut enam kui kaks minutit enne mängu lõppu 93:93 viigiseis, kuid Wings lõpetas mängu 8:0 spurdiga.

Clark skooris või assisteeris Feveri 93 punktist koguni 66, mis on samuti uus WNBA rekord. Diana Taurasi hoidis seda tippmarki enda käes ligemale 18 aastat.

Wingsi vedasid võidule Arike Ogunbowale ja Odyssey Sims, kes viskasid mõlemad 24 punkti. Natasha Howard lisas omalt poolt 17 silma, kaheksa korvisöötu ja seitse lauapalli.

Fever hoiab liigatabelis 11 võidu ja 15 kaotusega seitsmendat kohta. Wings (6-19) on viimasel ehk 12. kohal.

