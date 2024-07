WNBA tähed said USA naiskonnast jagu

Kohtumine USA naiskonna ja suuresti noormängijatest koosnenud WNBA naiskonna vahel algas tasavägiselt, kuid teisel poolajal asusid mängutempot dikteerima mittekoondislased, kes teenisid lõpuks 117:109 (24:23, 28:31, 36:25, 29:30).

Kõige väärtuslikumaks valiti Dallas Wingsi tagamängija Arike Ogunbowale, kes tabas kaheksa kaugviset ja lõpetas kohtumise 34 punktiga, lisades sellele veel kuus korvisöötu, kolm lauapalli ja kaks vaheltlõiget.

Dünaamiline noormängija Caitlin Clark viskas kõik oma seitse kaugviset mööda ja viskas vaid neli punkti, kuid lisas sellele kümme korvisöötu ja kaks vaheltlõiget. Temaga juba ülikooli ajast rivaalitsenud Angel Reese kogus kaksikduubli, kui viskas 12 punkti ja haaras 11 lauapalli.

Clarkilt küsiti pärast mängu, kas koondise koosseisust välja jätmine motiveeris teda naiskonna vastu. "Ei," vastas tagamängija konkreetselt. "Nad on tõeliselt head. Neil on naiskonnas kõvasti talenti. Kolm aastat tagasi juhtus sama asi ja nad olid olümpial igati võimsad. Kui üldse midagi, siis meie võit näitab, kui head mängijad siin liigas on."

USA naiskonna resultatiivseim oli Pariisis oma kolmandat olümpiakulda jahtima minev Breanna Stewart, kes viskas 31 punkti ja haaras kümme lauapalli. Keskmängija A'Ja Wilson viskas 22 punkti ja lisas kuus lauapalli. Diana Taurasi viskas 14 punkti, Brittney Griner lisas kümme.