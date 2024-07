Caitlin Clarke püstitas WNBA uustulnukate rekordi

India Fever võitis hooaja kümnenda võidu Phoenix Mercury vastu seisuga 95:86. Clark kogus 20 punkti, 13 resultatiivset söötu ja kuus lauapalli, millega saavutas enda viienda järjestikuse kaksikduubli.

Kahleah Copper viskas oma mängu parimana Mercury eest 36 punkti, millest 20 tulid neljandal veerandil, kuid selleks Feveri alistamiseks ei piisanud

Aliyah Boston oli samuti Feveri jaoks oluline lüli, sest kogus kikku 21 punkti, 13 lauapalli, viis resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget ja kaks blokki.

Caitlin the record breaker



Tonight, Caitlin Clark became the only rookie in WNBA history with multiple games of 20+ points and 10+ assists in a SZN!#WelcometotheW pic.twitter.com/OzKDF1nBZl