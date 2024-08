Clark kogus teise staaruustulnuka vastu punktirekordi

Clark viskas reedel teise paljukiidetud rookie Angel Reese'i vastu 31 punkti ja kogus 12 resultatiivset söötu, sealjuures tabas Iowa ülikooli esindades kuulsust kogunud Clark üheksast kaugviskest viis.

Oma debüüthooajal on Clark kogunud 11 kaksikduublit, Chicago Sky ja Reese'i on ta neljast katsest alistanud kolmel. Reese viskas reedel kümme punkti ja kogus 11 lauapalli, temal on kaksikduubleid juba 23, millega võttis nüüd Tina Charlesi käest ka WNBA uustulnukate rekordi.

WNBA põhihooajal mängitakse 40 kohtumist ja 12 naiskonnast pääsevad play-off'i kaheksa. Praegu on liidriks New York Liberty (27-6), kellele järgnevad Connecticut Sun (22-8) ja Minnesota Lynx (23-9). Fever on 16 võidu ja 16 kaotusega kuuendal kohal, viimati mängiti play-off'is 2016. aastal. Chicago naiskond on 11 võidu ja 20 kaotusega kaheksas.