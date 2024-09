Mihkels ajaloolisest medalist: see on mu karjääri kõige suurem tulemus

Pjedestaalil seistes 21-aastane Mihkels suurt emotsiooni välja ei näidanud, aga enda sõnul ongi sprinter iseloomult selline. "2021. aastal MM-il kolmandat kohta saades [juunioride grupisõidus] olin samasugune. Ma ei tea: pole vist kohale veel jõudnud," sõnas sprinter ERR-ile.

Meeste 222,9-kilomeetrise grupisõidu võitis kodupubliku rõõmuks belglane Tim Merlier (4:37.09), edestades hollandlast Olav Kooij ja Mihkelsit. Seejuures jäi fotofinišiga eestlase selja taha neljandaks üheksakordne Tour de France'i etapivõitja, belglane Jasper Philipsen. Mihkelsi pronksmedal tähistab ühtlasi Eesti profiratturite esimest individuaalset tiitlivõistluste medalit täiskasvanute seas.

"Patuga [Karl Patrick Lauk] olime viimasel kilomeetril kahekesi; tegi, mis sai, lõpuks otsustasin vasakusse äärde Hollandi taha minna. Sain perfektse tuulekoti, kust tagant hooga tulla. Endale isegi tundus, et liikusin Merlier'le ja Kooijle lähemale. Positsiooniga läks ideaalselt," tõdes Mihkels.

"Aktiivne sõit, palju rünnati, mitu korda moodustus grupp ka. Ise olin enamasti esimeste seas, tiimikaaslased toetasid mind nii palju kui võimalik, et ma enne tähtsaid kohti tuult ei võtaks. Jäin kõigiga rahule," kinnitas Mihkels.

Mihkelsi sõnul tunneb ta, et on praegu taas saavutanud tippvormi ning kuigi võitis mullu Saksamaa velotuuril ühe etapi, on tiitlivõistluste pronksmedal tema senise karjääri vingeim päev. "Sõit oli raske ja tase kõva. Kui pjedestaaliks olin suuteline, siis pean olema väga heas vormis," kinnitas eestlane. "See ei ole võib-olla päris sama emotsioon, kui saad joone peal käed püsti tõsta, aga see on ikkagi kõige suurem tulemus."