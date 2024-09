EOK premeerib ajalugu teinud Madis Mihkelsit

21-aastane Mihkels võitis nädalavahetusel maanteesõidu Euroopa meistrivõistlustel eliitmeeste grupisõidus pronksmedali. Mihkelsi pronks tähistab ühtlasi Eesti ratturite ajaloo esimest individuaalset medalit maanteeratturite täiskasvanute tiitlivõistlustel.

Mihkels saab preemiat 5000 eurot ja Austa 2500 eurot. Saavutusega tõuseb Mihkels ka Team Estonia B-kategooria sportlaste sekka.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis noort ratturit saavutuse eest. "Surudes sinu kätt Pariisi olümpiamängude grupisõidu finišis mõistsin, et poodiumikohad on vaid aja küsimus. Ja et neid tuleks veel! Palju õnne!"

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 5000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.