Leclerc alustab neljandat aastat järjest Aserbaidžaani GP-l esikohalt

See on neljas aasta järjest, kui Leclerc on Aserbaidžaani GP-l kvalifikatsioonis parim olnud. Põhisõidus pole ta seni aga võitu veel saanud, ka pjedestaalile on ta seal vaid korra jõudnud.

Leclerci järel oli kvalifikatsioonis teine McLareni piloot Oscar Piastri ja kolmas Carlos Sainz (Ferrari).

MM-sarja üldliider Max Verstappen (Red Bull) stardib kuuendalt kohalt, üldarvestuses teisel kohal olev Lando Norris (McLaren) aga langes juba kvalifikatsiooni esimeses osas välja ja stardib alles 17. positsioonilt.

Verstappenil on 16 etapi järel 303 punkti, Norrisel teisena 241 ja Leclercil kolmandana 217 punkti.

Aserbaidžaani GP põhisõit on kavas pühapäeval.