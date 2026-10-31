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Verstappen ja Lawson said Mehhiko GP-l karistada

Vormelisport
Max Verstappeni ja Liam Lawsoni duell.
Max Verstappeni ja Liam Lawsoni duell. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Mehhikos võitis mõlemad reedesed vabatreeningud Ferrari piloot Charles Leclerc. Neljakordse maailmameistri Max Verstappeni (Red Bull) ja tema endise tiimikaaslase Liam Lawsoni (Racing Bulls) duell lõppes mõlema jaoks karistusega.

Leclerc oli esimesel treeningul lähimast konkurendist Kimi Antonellist (Mercedes) kiirem 0,659 sekundiga. Neile järgnes Mercedese varusõitja taanlane Frederik Vesti (+0,733). Teisel treeningul edestas Leclerc 0,103 sekundiga valitsevat meistrit Lando Norrist (McLaren).

Verstappeni ja Lawsoni vahel kiskus tuliseks teise treeningu alguses. Verstappen üritas kurvis Lawsonist mööduda seestpoolt, kuid Lawson seda talle ei võimaldanud. Järgmises kurvis üritas Verstappen mööduda väljaspoolt, aga Lawson surus hollandlase peaaegu rajalt välja ning nende vormelid põrkasid õrnalt kokku. Kokkupõrke tagajärjel paiskus ühest masinast rajale tükke ja treening peatati koristustöödeks.

Treeningu järel said mõlemad piloodid karistada. Nad langesid põhisõidu stardirivis ühe koha võrra tahapoole, lisaks määrati mõlemale üks karistuspunkt.

"See, mida Liam seal üritas, ei olnud kuigi tark tegu. Suures pildis ei muuda see minu nädalavahetuse kulgu, aga kui mina oleksin tema asemel, siis käituksin veidi targemalt," torises Verstappen. "Ei ole kuigi mõistlik, et tema positsioonis olev sõitja norib minuga tüli," lisas ta.

Racing Bullsi pealik Alan Permane manitses mõlemat pilooti. "On ainult üks sõna selle kohta – ebavajalik. Ma ei tea, mida Max on öelnud, aga kindlasti on temal sellest oma nägemus ja Liamil samuti. Seda lihtsalt ei olnud vaja ning mõlemad oleksid saanud paremini käituda," sõnas Permane.

Kolmas vabatreening sõidetakse laupäeva õhtupoolikul ning sellele järgneb kvalifikatsioon, mis algab Eesti aja järgi kell 23.00.

Toimetaja: Henrik Laever

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