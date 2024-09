Rae peatreener Tatrik: eks fännid tulevad saali, kui võidad

Mullu suurepärase hooaja teinud Rae Spordikool/VIASTON valmistub peagi algavaks hooajaks ning naiskonna peatreener Raigo Tatrik ütles ERR-ile, et loodab ka see aasta kodupubliku valjule toetusele.

Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel ajaloolise hõbemedali võitnud Rae naiskond lisas sellele veel koduses karikasarjas pronksi ning lõpetas Balti liiga neljanda kohaga.

Selleks hooajaks on klubi teinud veelgi täiendusi ning peatreener Raigo Tatrik ütles, et on koosseisu kokku saanud. "Naiskond on 99 protsenti koos, üllatusi võib ikka tulla, aga praeguse seisuga olen saanud kokku koosseisu, millega võib julgelt vastu minna järgmisele hooajale," ütles juhendaja. "Ootame hooaega väga."

"Väga ootan hooeaga just selle pärast, et mis sammu on noored edasi teinud suve jooksul eelmise hooaja lõpu suhtes. Ja vaadata, kas nad on valmis kohe algusest peale mängima," lisas ta.

Kuigi koondislased liitusid klubiga alles eelmisel nädalal, on Rae naiskond augusti algusest koos treeninud ning valmis tegema sel hooajal veelgi paremaid tulemusi. "Kindlasti ei tahaks halvemini mängida kui eelmine hooaeg," ütles Tatrik.

"Kui ise arvame, et natuke jäi puudu, tahaks need vead parandada ja parema tulemuse teha. Eks siin pisiasjad mängivad - kui terved oleme, mis koosseisudega saame mängudele minna. See kõik loeb," lisas treener.

Eriti loodab treener noormängijate arengu peale. "Nende teotus oli eelmine aasta juba väga suur, ootan sealt edasi. Neil läheb neljas aasta meistriliigas, vahetpidamata on nad saanud häid mänge nii Eestis, Lätis kui Leedus. See kogemus, mis nad kolme aastaga on saanud, tuleb sel aastal esile," usub Tatrik oma mängijatesse.

Rae naiskonna surepärane vorm tõi hooaja lõpuks saali sadu poolehoidjaid, kes aitasid klubi kõrgetele kohtadele. Tatrik loodab ka see aasta fännide toetusele. "Eks fännid tulevadki saali, kui võidad," ütles ta. "See kogukond, mis algas 50-60 [inimesest] kasvas hooaja lõpus 300-350 inimeseni. Ootame kõiki ka sellel hooajal saali ja miks mitte üritada publikurekordeid luua."