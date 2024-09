Virves jäi ülimalt napi vahega WRC2 arvestuses rallivõidust ilma

Akropolise ralliks toetajatelt rahastuse saanud Robert Virves (Škoda) tegi suurepärase ralli ning oli enne viimast katset esikohast 28,5 sekundi kaugusel. Soomlasel Sami Pajaril (Toyota) lõhkes aga viimasel läbimisel rehv ja kuna eestlane surus täie jõuga, lõpetasid nad pärast kolme tundi, 45 minutit, viit sekundit ja kolme kümnendiksekundit täpselt sama ajaga.

Võit läks siiski avakatsel paremat minekut näidanud Pajarile. "Kui finišisse jõudsin, ei olnud võidus kindel. Proovisin fännide nägudelt lugeda, aga siis vaatasin aega ja nägin, et me peame väga lähedal olema. Võttis minuti-kaks, enne kui teada sain," ütles ta. "Suur kergendus, aga väga põnev heitlus Robertiga. Ta vääris samuti võitu," lisas soomlane.

Pajari läbis ralli avakatse ajaga 17.02,0, Virves ajaga 17.21,7. "Vahe oli lõpuks isegi liiga väike. Sellisel juhul mõtled ikka, et asjad oleks võinud teisiti minna," ütles Virves, kelle jaoks tähistab see karjääri parimat tulemust. Üldarvestuses lõpetas ta lausa kuuendal kohal.

"Aga Sami väärib seda, ta on väga hästi sel rallil sõitnud. Teda jälgides, mida ta on teinud WRC2-s, kuidas ta on sõitjana kasvanud, on täiesti aus, et ta võitis. See kord. Meil oli ka juuniorides lahinguid, tore näha, et oleme koos ülespoole liikunud."

Pajari oli enne rallit WRC2 arvestuses üldliider Oliver Solbergist 28 punkti kaugusel, nüüd on vahe vaid kolm silma. "Väga oluline meie tiitlilootuse jaoks. Ülikeeruline ralli, aga kena lõpp. Iga tuhandik loeb!" lõpetas soomlane.

Autoralli MM-sarja ajaloo kõige napima vahe järel mahtus esikolmikusse veel prantslane Yohan Rossel (Citröen; +30,8).