Kreeka MM-rallil tuleb starti neli Eesti võistluspaari

Rally1 klassi masinaid tuleb Kreekas starti üheksa. Hyundai eest sõidavad eestlased Ott Tänak ja Martin Järveoja ning Thierry Neuville ja Dani Sordo, kes viimati sõitis suve alguses Sardiinia rallil. Toyotale hakkavad punkte koguma Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta.

M-sport paneb Kreekas kolm autot välja. Esimeses kahes istuvad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster ning kolmandas autos hooaja teist WRC starti tegev Jourdan Serderidis.

WRC2 arvestuses on eestlastest kohal Robert Virves koos kaardilgeja Aleks Leskiga, kes saavad Kreekas starti tulla tänu rallifännide abile. Lisaks Virvesele teeb Kreekas kaasa ka Georg Linnamäe, kellele loeb kaarti James Morgan.

Kreeka MM-ralli on JWRC klassi hooaja viimane etapp, kus jagatakse välja JWRC klassi meistritiitel. Sarja liidritena on stardis eestlased Romet Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja, kelle edu lähima jälitaja Taylor Gilli eest on seitse punkti. Kuna hooaja viimasel etapil jagatakse selles klassis topelt punkte, siis 2024. aasta JWRC tiitli eest on võimalik heidelda veel viiel piloodil.

Kreeka MM-ralli toimub 5.-8. septembrini.