Karmen Bruus siirdub USA tippülikooli

Bruusi tulevikuplaanid avaldas tema treener Kersti Viru, kelle sõnul vajab andekas kõrgushüppaja vaheldust.

"Karmen ütles, et vaatab: kui talle [USA-s] ei meeldi, siis tuleb tagasi," sõnas Viru Postimehele antud intervjuus. "Mul on nii kahju mõelda selle peale, et meie Eesti alaliit ei vaja selliseid tublisid sportlasi, sest kunagi Teigamägi (kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi – toim.) ütles Raido Mägile, et tal ei ole Bruusi medaleid vaja."

"See on pikk lugu, kuidas [treenerite] Mägide juurde on kõik tipud kokku aetud, kuidas [kõrgushüppajat Elisabeth] Pihelat upitatakse. Selle taga on tema vanaisa [ettevõtja] Igor Pihela, kes on sillutanud talle teed. See kõik on nii keeruline protsess, aga me näeme valguskiirt," lisas Viru.

19-aastane Bruus võitis eelmisel nädalal Peruus toimunud kergejõustiku U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel Eesti koondise ainsa medali, kui saavutas serblanna Angelina Topici ja austraallanna Izobelle Louison-Roe järel kolmanda koha.