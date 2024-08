EOK presidendiks kandideerib ka Urmas Sõõrumaa

Eesti Olümpiakomitee senine president Urmas Sõõrumaa kinnitas neljapäeval, et on otsustanud veelkord EOK presidendiks kandideerida.

Sõõrumaa lõpetab oma teist ametiaega Eesti Olümpiakomitee presidendina ning teatas neljapäeva õhtupoolikul, et kandideerib ka kolmandaks perioodiks.

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi kinnitas sel nädalal, et kandideerib samuti EOK presidendiks. Neljapäeval selgus, et kandidaatide nimekirja kuulub ka eelmine Eesti president Kersti Kaljulaid.

"Uhke on kandideerida seltskonnas, kus on ka meie riigi ekspresident. Arvan, et see tuleb spordile ainult kasuks," kinnitas Sõõrumaa Delfi Spordile. "Huvitavad poolteist kuud ootavad ees. Usun, et sport saab tänu sellele riigis veel mõistetavamaks ja populaarsemaks. Põnev sügis ootab ees, saab palju spordist rääkida. Kindlasti pole mina kõige targem, aga kõige õigemad otsused sünnivad koos töötades."

Sõõrumaa ning EOK peasekretär Siim Sukles kohtusid neljapäeval peaminister Kristen Michali, kultuuriminister Heidy Purga ja Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskiga.

"Kuigi meie riik on olukorras, kus raha on vähe ja keegi miljoneid ei luba, kumas välja tonaalsus, et sport on vajalik nii tervise kui riigi kuvandi huvides. Sellega tuleb tegeleda eesmärgistatult," ütles Sõõrumaa.