Kersti Kaljulaid otsustaski EOK presidendiks kandideerida

President Kersti Kaljulaid, kes augusti lõpus teatas, et kaalub Eesti Olümpiakomitee (EOK) järgmiseks presidendiks kandideerimist, on praeguseks suhelnud arvestatava osa EOK liikmetega ning oma mõtteid Eesti spordi ja liikumisharrastuse tulevikust neile tutvustanud. Nüüd on tal ka kandidaadi ülesseadmiseks vajalikud toetushääled EOK liikmete poolt koos ning Kaljulaid otsustas kandideerida EOK juhiks.

"Viimased poolteist nädalat on olnud pööraselt kiire aeg – olen jõudnud suhelda küll paljude, kuid kahjuks kaugeltki mitte kõigi EOK liikmetega. Ometi olen näinud, et minu mõtted EOK tulevikust on leidnud sooja vastuvõttu ja mulle tundub, et päris arvestatav hulk spordimaailmast soovib näha muutusi. Seda kinnitab ka tänaseks juba 25 EOK liikme poolt tehtud otsus esitada mind presidendi kandidaadiks. See on suur usaldus ning kinnitan, et kandideerin EOK presidendiks. Usun, et järgnevatel päevadel tuleb neid toetajaid juurdegi," sõnas Kersti Kaljulaid.

Minimaalselt on EOK presidendiks kandideerimiseks vaja 15 liikme toetust, kandidaatide ülesseadmise tähtaeg on 13. september.

Kaljulaid sõnul on tal hea meel, et viimastel nädalatel on nii spordiringkondades kui avalikkuses käivitunud ka järjest hoogsam debatt selle üle, mis on olümpiakomitee roll ja milliseid muutusi Eesti spordi juhtimine vajab. "See on olnud ka üks minu eesmärke – tõmmata meie arutelud laiemaks, nii et iga alaliit ja spordiorganisatsioon arutaks, mis neile täna rõõmu teeb ja kus näevad kitsaskohti ja kuidas neid lahendada. Ükskõik milline kandidaat võidab – neist aruteludest saame kõik vajalikku mõtteainest. Ja ka iga spordiklubi võiks oma alaliidult küsida, mille eest nad seisavad ja kuidas hääletavad," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid tegi üleskutse ka kõigile meediamajade korraldada järgnevate nädalate jooksul kõigi EOK presidendiks kandideerijate vahel ühiseid debatte.

Otsuse esitada Kersti Kaljulaid järgmise EOK presidendi kandidaadiks on esmaspäevahommikuse seisuga juba teinud:

Eesti Castingu Liit

Eesti Dartsi Liit

Eesti Firmaspordi Liit

Eesti Jahtklubide Liit

Eesti Jalgpalli Liit

Eesti Jalgratturite Liit

Eesti Jäähokiliit

Eesti Kelguspordi Liit

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

Eesti Matkaliit

Eesti Paralümpiakomitee

Eesti Politsei Spordiliit

Eesti Ratsaspordi Liit

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon

Eesti Spordiselts Põhjakotkas

Eesti Tennise Liit

Eesti Veemoto Liit

Eesti Võimlemisliit

Eriolümpia Eesti Ühendus

Gerd Kanter

Irina Embrich

Tõnu Endrekson

Tõnu Tõniste

Võrumaa Spordiliit

Ühendus Sport Kõigile

EOK presidendi valimised toimuvad 11. oktoobril.