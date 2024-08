Teigamägi: Eesti spordi suurim küsimus on arendusprojektide rahastamine

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi kinnitas Vikerraadiole, et kogub toetusallkirju Eesti Olümpiakomitee presidendiks kandideerimisel. Ta selgitas, et Eesti spordi suurim tulevikuküsimus on arendusprojektide rahastamine, kuid tõdes, et suurt rahasüsti Eesti spordi tulevikus ei paista.

Eesti Olümpiakomitee valib 11. oktoobril uue presidendi ning senine president Urmas Sõõrumaa pole veel kinnitanud, et tahab kandideerida. Tähtaeg selleks on aga 13. septembril ning Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi kinnitas, et kogub kandidatuuriks vajalikke allkirju.

"Läbirääkimised käivad. Periood on olnud päris lühike, 13. septembriks peab olema presidendikandidaadil, kes soovib olla kandidaat, 15 toetusallkirja ja olümpiamängude tuli kustutati mõni päev rohkem kui kuu aega enne seda. Ma ei mäleta, et see vahemik oleks kunagi nii lühike olnud," ütles Teigamägi. "Läbirääkimised käivad ja ma ise olen praegu positiivselt meelestatud."

Teigamägi rääkis, et on olnud spordijuhtimise juures umbes 25 aastat ning selle aja jooksul palju näinud ning palju õppinud. "Olen olnud EOK juhatuses ehk täitevkomitees omal ajal kaheksa aastat ehk kaks perioodi. Kolmandal perioodil asepresidendina. Minu jaoks ongi mõte selles, et selleks, et spordile oma teadmisi veel jagada, neid mida olen selle töö ja ameti juures saanud ja kogenud. Tunnen, et midagi on mul veel pakitsemas, et jagada ja anda," ütles ta.

Lisaks on ta olnud Euroopa kergejõustikuliidu nõukogus kolm perioodi, kuid sellest enam ta vastavalt põhikirjale olla ei saa. Seal presidendiks saamine paistab aga võimatu eesmärk. "Saaksin kandideerida presidendiks, aga väikesest riigist Euroopa kergejõustikuliidu presidenti pole kunagi tulnud ja suure tõenäosusega ei tule ka," tõdes Teigamägi.

Ta rääkis, et Eesti sport vajaks mitut suurt infrastruktuuriobjekti nagu olümpiaujula, esindushall. "On vaja teatud spordialade-talialade harrastamiseks teatud infrastruktuuri objekte, aga ühtegi neist ilma rahata ei püstita. Meil on vaja tipptreenereid, paljud alad teevad konkursse ja palkavad välistreenereid, aga ega nemad ka soovivad natuke rohkem palka saada, kui meie kodutanumalt treener," ütles ta.

"Raha ei ole palju juurde tulnud, Team Estonia projekt natuke tõi. Loodame tõesti siiralt, et see projekt pälvib valitsuse heakskiidu ka tulevikus, vaatamata hetkel kurbadele toonidele, kuna planeeritakse maksetõuse kui ka kulude kärpimist. Detaile ei tea, aga jutud ütlevad, et ka spordivaldkondades," lisas Teigamägi. "Sellest ei taju ennast mõjutada lasta, sporti tehakse ikka edasi. Isiklikult loodan, et olukord paraneb."