Kersti Kaljulaid kaalub EOK presidendiks kandideerimist

President Kersti Kaljulaid on asunud maad kuulama ja kaalub Eesti Olümpiakomitee presidendiks kandideerimist. Tähtaeg avalduse esitamiseks on 13. september.

"Minu poole on pöördunud EOK liikmed ning uurinud, kas ma oleksin valmis kandideerima. Kuna neid pöördujaid oli lõpuks juba üksjagu, kaalun nüüd tõsiselt kandideerimist," ütles Kaljulaid ERR-ile. "Soovin seda teha siis, kui näen, et minu ideedel sellest, kuidas korraldada Eesti spordielu ja meie ühiskonna liikumisharrastuse ja -harjumuste kujundamist, on laiemat kandepinda. Selle väljaselgitamisega nüüd tegelengi."

Praegune EOK president Urmas Sõõrumaa pole veel avalikult öelnud, kas kandideerib ka kolmandaks ametiajaks. Küll aga avaldas Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, et kogub toetusallkirju EOK presidendiks kandideerimisel.

Presidendiks kandideerijad peavad 13. septembriks esitama nõusoleku ja esildise vähemalt 15 toetusallkirjaga. EOK valimised, kus lisaks presidendile valitakse asepresidendid ning täitevkomitee ja esindajate kogu liikmed, on 11. oktoobril.