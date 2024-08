Siim-Markus Post esindab järgmisel hooajal TalTechi

TalTechi korvpallimeeskond teatas, et on sõlminud lepingu 27-aastase tagamängija Siim-Markus Postiga.

Post alustas eelmist hooaeg esiliigas, kuid liitus sügisel Pärnu Sadamaga. Dünaamiline tagamees tegi hooaja jooksul mitu suurepärast mängu ning aitas Pärnu meeskonna Eesti meistriliigas pronksiseeriasse, kus nad nelja mängu järel siiski Rapla Avis Utilitase paremust tunnistama pidid.

Post esindas Pärnu Sadamat Eesti-Läti liigas 24 mängus ning panustas keskmiselt 9,75 punkti, kaheksa resultatiivse söödu, 3,38 lauapalli ning ühe vaheltlõikega. Koduses meistriliigas viskas ta keskmiselt 13 mängus 13,3 punkti, jagas 7,69 korvisöötu, haaras 5,85 lauda ning tegi 1,38 vaheltlõiget.

TalTechi korvpallimeeskond teatas esmaspäeval, et on "hr Söödumeistriga" lepingu sõlminud. "Siim-Markuse lisandumine annab meie võistkonnale juurde ennekõike kogemust. Posti näol on tegemist koondise tasemel liidertüüpi mängijaga, kelle oskusi meie noor tagaliin väga juurde vajas," sõnas peatreener Alar Varrak.

"Annan parima, et hooaja lõppedes oleks ette näidata mõni medal. Ootan juba, et saaks tööle hakata," ütles Post.