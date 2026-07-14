Egiptuse mängumees naaseb Tartu Ülikooli ridadesse

28-aastane ja 204 sentimeetri pikkune El-Sheikh mängis Tartu meeskonnas ka hooajal 2024/2025. Fännide lemmikuks tõusnud El-Sheikh oli toona Tartu meeskonna üks liidritest, kogudes Eesti-Läti liiga mängudes keskmiselt 12,8 punkti ja 10,0 lauapalli. Eesti meistriliigas olid tema numbrid 11,2 punkti ja 11,2 lauapalli mängu kohta.

"Mul oli sel suvel mitu võimalust, sealhulgas läbirääkimised Tartuga, mis algasid juba juunis. Lõpuks tundus tagasitulek kõige õigem otsus," selgitas El-Sheikh.

"Tartu on liiga parim organisatsioon ning ootused on võrreldes minu eelmise siinse hooajaga veelgi kasvanud. Võitmine on siin standard ja seda nii kodustes sarjades kui FIBA Europe Cupis. Just sellises keskkonnas tahan ma mängida ning ootan seda väljakutset suure põnevusega."

El-Sheikh meenutas enda esimest perioodi Tartu särgis: "See oli väga eriline hooaeg. Saavutasime meeskonnana palju ning ka isiklikus plaanis oli see minu jaoks edukas aeg. Samas jäi teise kohaga lõpetamisest tunne, et meil jäi midagi pooleli. Võimalus tagasi tulla ja viia lõpuse see, mida selle linna suurepäraste Tartu fännide jaoks alustasime, oli üks peamisi põhjuseid, miks selle otsuse tegin."

Lisaks korvpallile tekkis egiptlasel Tartus tugev side nii linna kui kohalike inimestega. "Need suhted tähendavad mulle palju, sest tippspordis ei leia sellist sidet igalt poolt," jätkas ta. "Olen väga tänulik võimaluse eest taas Tartu särki kanda. Minu eesmärk on lihtne - aidata tuua klubile veel karikaid ja pakkuda fännidele veel üks hooaeg, mille üle uhkust tunda!"

Möödunud hooajal mängis El-Sheikh NBA G-liigas esmalt Indiana Mad Antsi ja seejärel kolm mängu Maine Celticsi koosseisus. Hooajal 2023/24 mängis mees Šveitsi kõrgliigaklubi BBC Lausanne ridades. Enne seda Ameerikas nii keskkooli- kui ülikoolikorvpalli ja sai viimasel hooajal Arkansas State'i eest 33 mängus keskmiselt 11,2 punkti ja 9,6 lauapalli.