Renee Teppan ootab uut välislepingut: kellelegi pean lõpuks silma jääma

Iisraeliga mängus Eesti parimatena 15 punkti toonud nurgaründajad Robert Täht ja Märt Tammearu tegid kolmapäeval treeningul käele liiga, kuid mõlemad on laupäeval mänguvormis.

"Nii Tähel kui ka Tammearul on käsi viimasel paaril päeval neid veidi häirinud ja trennirütmi seganud. Arstilt saime siiski rohelise tule," teatas peatreener Alar Rikberg.

Olukorrast tulenevalt toodi mänguks Horvaatiaga nurgaründajate osakonda juurde Karli Allik. "Et meil oleks piisavalt varusid, siis otsustasime, et Horvaatia vastu läheme peale ainult kolme temporündajaga ja Marx Aru jääb koosseisust välja. Tema asemel kuulub seekord koosseisu Karli Allik."

Diagonaalründaja Renee Teppan usub, et meeskond on nüüd paremas seisu, kui juunis, mil Kuldliiga poolfinaalis jäädi Horvaatiale alla 2:3.

"Võrreldes Kuldliigas mängituga ma tahaks väita, et oleme võistkondlikult natukene paremas seisus. Me oleme saanud rohkem koos olla ja kauem tööd teha. Usun, et oleme kvaliteetsemad, kui olime juunis," märkis Teppan.

Tugevaks pingutuseks on Teppanil rida põhjuseid, sest tal puudub veel uus välisleping. "Võib-olla see kõlab egoistlikult, aga ma poleks uskunud, et minu kvaliteediga mängija on augustikuus endiselt saadaval. See ei tohiks päris nii olla. Usun, et elu teeb omad korrektuurid, sest suvi pole paha olnud ja kellelegi pean lõpuks silma jääma."

Eesti ja Horvaatia vahelise mängu otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.