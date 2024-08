Roglic teenis karmil tõusul liidrisärgi, Taaramäe 24.

Vuelta neljas etapp kulmineerus karmi esimese kategooria tõusuga (6,2 protsenti), mille kogupikkus oli 14,6 kilomeetrit. Viimaseks kilomeetriks oli esikohaheitluses alles jäänud kuus ratturit, kuid kõige parema lõpu tegi kolmekordne meister Roglic, kes edestas lõpuspurdiga Lennert Van Eetvelti (Lotto Dstny).

"Tiim töötas võidu nimel isegi rohkem kui mina," sõnas Roglic. "Võit polnud tänane eesmärk, aga nähes kui kõvasti mehed täna siin kuumuses pingutasid, on mul hea meel, et lõpuks selle ära võtsin. Kui mult oleks küsitud, poleks me ilmselt nii kiiresti sõitnudki. Aga valikut polnud, karm etapp oli."

Roglic lisas, et on oma karmist kukkumisest Tour de France'il taastunud. "Loodetavasti ei lähe mu selg halvemaks. Eesmärk on seda sõitu päeva kaupa võtta. Ütlen alati, et sa ei tea kunagi, millal su viimane võit tuleb, seega seda peab nautima," sõnas oma viiendat suurtuuri võitu jahtiv sloveen.

Esikolmikusse mahtus veel portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates), kellele järgnesid hispaanlane Enric Mas (Movistar Team), austerlane Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ameeriklane Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) ning hispaanlane Mikel Landa (Soudal Quick-Step).

Rein Taaramäe lõpetas neljanda etapi 24. kohaga, kaotades Roglicile minuti ja 15 sekundiga. Eestlane oli neljandal etapil oma võistkonna parim rattur, Louis Meintjes lõpetas 35. kohaga (+2.23).

Vuelta üldliider Wout van Aert lõpetas etapi 149. kohaga (+16.49) ning loovutas sellega liidrisärgi Roglicile, kelle edu Almeida ees üldarvestuses on kaheksa sekundit. Kolmandal kohal on Mas, kes kaotab sloveenile 32 sekundiga.

Taaramäe jätkab üldarvestuses 29. kohal, kaotades Roglicile kahe minuti ja kaheksa sekundiga.

Hispaania velotuur jätkub kolmapäeval, kui peetakse 177-kilomeetrine etapp, mis viib ratturid Fuente del Maestrest Sevillasse.