Alar Rikberg: meil on ühtne, kokkuhoidev ja ilusat võrkpalli harrastav meeskond

Meestel on valiksarjas kokku seitse alagruppi, igaühes kolm meeskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Eesti hakkab EM-pileti eest võitlema Iisraeliga ja Horvaatiaga. Esimesena kohtutakse koduväljakul Iisraeliga.

"Ma olen meeskonna hetkeseisuga rahul ja oleme heas vormis," ütles Rikberg ETV spordisaates. "See valik pole veel tehtud, kes on täpselt need kuus meest, kes alustavad laupäeval Iisraeli vastu, aga selge on see, et kõik mehed on valmis sekkuma ja võrkpallipublik näeb meie kõige kuulsamaid mängijaid – Renee Teppanit, Robert Tähte, Märt Tammearu jne."

Iisraelil on käsil põlvkondade vahetus, kuid Rikbergi sõnul ei tasu vastaseid seetõttu alahinnata. "Iisraelil on põnev kooslus noortest talentidest ja vanematest kogenud mängijatest. Põlvkondade vahetus on toimumas, aga samas nad on kogu suve kaotuseta mänginud. Tõsi küll, aste madalamal Hõbeliigas, aga samamoodi saatis neid edu viimastes kontrollmängudes. Nii et ma usun, et nad tulevad üsna enesekindla fooniga Eesti vastu mängima."

Eesti peaks olema Iisraeli vastu selge soosik. "Ma usun küll, selles pole küsimust. Tahame laupäeval seda kahe-aastast valiksarja edukalt alustada. Avamäng on kohe väga-väga suure kaaluga. Kui seal ei lähe asjad meie soovitud rada pidi, siis hakkame kohe päästeoperatsioonidega tegelema."

Rikberg peab Eesti suurimaks trumbiks ühtehoidvust. "Meil on väga ühtne punt ja tegelikult suur hulk mängijaid, kes on valmis ja võimelised rasketel hetkedel muudatusi tooma. Meil pole vaja ühte-kahte liidrit, vaid meil on ühtne, kokkuhoidev ja ilusat võrkpalli harrastav meeskond."

Eesti - Iisraeli kohtumisele saab laupäeval algusega kell 18.50 otsepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.