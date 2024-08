Eesti võrkpallikoondis alustas EM-pileti jahti kohustusliku võiduga

Kohtumise esimesed kaks geimi olid väga võitluslikud ning kumbki meeskond ei suutnud kahest punktist suuremat vahet saavutada. Otsustavatel hetkedel näitas Eesti külmemat närvi ning võitis avageimi 26:24 ja teise geimi 25:22.

Kolmas geim kujunes ootamatult ühepoolseks. Eesti oli geimi keskel taga kahe punktiga (9:11), kuid seejärel lubati vastastel tasapisi eduseisu kasvatada ja lõpuks võeti vastu kuuepunktiline kaotus 19:25.

Neljandat geimi alustas teravamalt Eesti, pääsedes parimal juhul kuue punktiga ette (12:6), aga Iisrael kosus ja kärpis 6:1 spurdiga vahe ühele punktile. Eesti vastas kolme järjestikuse punktiga ning ei lubanud vastaseid enam kolmest punktist lähemale, lõpetades kohtumise 25:18 geimivõiduga.

Eestile tõid Robert Täht (+9) ja Märt Tammearu (+9) mõlemad 15 punkti. Alex Saaremaa panustas 14 (+12) ja Renee Teppan 13 (+8) punktiga. Kaotajate poolel kogus Mark Rura üleplatsimehena 20 punkti (+13).

Järgmisel laupäeval, 24. augustil võõrustab Eesti teises voorus Horvaatiat.

Enne mängu:

Sarnaselt naistele on ka meestel EM-valiksarjas kokku seitse alagruppi, igaühes kolm meeskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat. Eesti meeste võrkpallikoondis kuulub valiksarjas Iisraeliga D-alagruppi, kolmandaks tiimiks on Horvaatia, keda võõrustatakse 24. augustil kell 17.

Peatreener Alar Rikberg sai koondise seisu kontrollida eelmisel nädalavahetusel Läti vastu, kus saadi mõlemas mängus kirja võidud. Iisraeli puhul on tema sõnul tegu kooslusega noortest ja kogenumatest.

"Enda tegevus on olnud tavapärane, nagu planeeritud oli, värskuse leidmiseks oleme nüüd koormusi alla tõmmanud. Iisraeli koondis on segu noortest ja füüsiliselt võimekatest ning kogenud mängijatest. Palju sõltub, kuidas tegutsevad 18-aastased Mark Rura [diagonaalründaja[ ja Shay Mayo Liberman [nurgaründaja]. Küsimus saab olema, kuidas suudame neid pidurdada – oma bloki-kaitse korrektsus ja võitluslikkus on olulised. Nende mängu iselmoosutab see, et heast vastuvõtust mängitakse tihti tempot ja samuti on mõlemad nurgamehed pipe-rünnakus päris ohtlikud," rääkis Rikberg.

"Iisrael ei kaotanud Euroopa Hõbeliigas ühtegi mängu, kontrollmängudes olid nad samuti edukad, kui alistasid Põhja-Makedoonia ja Kosovo. Samas on nemad mänginud siiski nõrgemate vastastega, kui meie sel aastal. Loomulikult on eesmärgiks valiksarja edukalt alustada," lisas peatreener.

Eesti peaks olema Iisraeli vastu selge soosik ja seda kinnitas Rikberg ka neöjapäeval ETV spordisaate stuudios. "Ma usun küll, selles pole küsimust. Tahame laupäeval seda kahe-aastast valiksarja edukalt alustada. Avamäng on kohe väga-väga suure kaaluga. Kui seal ei lähe asjad meie soovitud rada pidi, siis hakkame kohe päästeoperatsioonidega tegelema," tõdes Rikberg.

Eesti meeskonna koosseis mänguks Iisraeliga:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Albert Hurt, Valentin Kordas

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar