Pärnus tuleb starti Hannes Soomer ja rajarekordit jahtiv superauto

Reedel ja laupäeval, 9. ja 10. augustil Pärnus Porsche Ringil toimuv regiooni suurim autode ja mootorrataste ringrajavõistlus FeltCar Estonian GP on ainus võistlus Eestis, kus stardib Hannes Soomer, lisaks on starti oodata 20 ajaloolist Estonia vormelautot, Soome autoringraja paremikku ning Eesti superauto Kalana sihikul on uus rajarekord.

"Tulemas on väga põnev ja mitmekülgne ringrajanädalavahetus," sõnas võistluse peakorraldaja Martin Miilberg. "Treeningud algavad juba neljapäeval, kvalifikatsioonid toimuvad reedel ja samal õhtul teeme algust võistlussõitudega, laupäeval kestavad need hommikul kella kümnest õhtul kella kaheksani. Uue ajakava järgi pühapäeval võistlussõite ei toimu, sest sinna peamisena planeeritud Soome meistrisarja kestvussõidule registreerus vähe võistlejaid."

Estonian GP raames toimub Eesti motoringraja meistrivõistluste neljas ja Läti meistrivõistluste kolmas etapp. Mõne nädala eest Suzuka 8-tunni sõidul meeskonna TONE RT Synedge 4413 BMW koosseisus Superstock klassi võitnud Hannes Soomer ütleb, et tiheda ajagraafiku tõttu on Estonian GP tänavu ainus võimalus teda kodusel Porsche Ringil võistlemas näha.

"Minu põhiline eesmärk on sõita Eesti inimeste ees ja näha siinseid fänne. Estonian GP on minu jaoks ikka üks hooaja ägedamaid sündmusi ning olen kindel, et nii on see ka tänavu," ütles Soomer. Ta lisas, et viimase IDM-etapi tehniline ebaõnn tõi siiski kaasa veel ühe kohustuse: testida BMW-l neid muudatusi, mida võidusõiduoludes veel proovile pandud ei ole.

Juuli alguses 50 aasta juubelit tähistanud Hanno Velt osaleb Superbike klassis oma tavapärase numbri 11 asemel numbriga 50. Lisaks kuninglikule Superbike klassi sõidule saab üks põnevamaid kindlasti olema Superstock 600 klassi võistlus, kus vanemate kolleegidega heitlevad noored Vihur Motospordi kasvandikud eesotsas Hugo-Brent Freimanniga. Esimest aastat selles klassis võistlev Freimann on tänavu mitmel võistlusel sõitnud välja kõigi klasside kiireima ringiaja.

Autodele on Estonian GP Soome meistrivõistluste ja Eesti karikavõistluste etapiks. Viimane toob rajale lähimineviku rekordarvu ajaloolisi vormelautosid. 20 osalejast enamik tuleb starti Eestis valmistatud Estonia vormelitega.

"Meeldiv, et kodusel suurvõistlusel nii palju osalejaid starti tuleb," rääkis Eesti Autospordi Liidu ringrajakomitee liige Sten Suban, kes ka ise ajaloolise Estoniaga võistleb. "Estonia vormelid on oluline osa Eesti tehnika- ja spordiajaloost. Pärnus avaneb publikul võimalus näha neid kõige loomulikumas keskkonnas, ringrajal võidu sõitmas."

Tõnis Vanaselja sõitis möödunud aastal Eesti superautoga Oldbac Kalana Porsche Ringi uueks rekordiks 1.09,111. Tänavu on sihikul uus rekord. Oldbac Kalana on kahekohaline superauto prototüüp, mis on välja töötatud Eestis tudengivormelist välja kasvanud inseneride poolt.

Soome meistrivõistluste etapi raames on muuhulgas kavas põnev Legends-autode sõit, kuhu on registreeritud ligi 30 sõitjat. Tegemist on kergete, välimuselt 1930. aastate ja 1940. aastate autosid meenutavate mootorratta mootoriga sõidukitega, mille kiirendusaeg 0 – 100 km/h on umbes neli sekundit. V8 Thunder klassis on oodata rajale tosinat rohkem kui 500 hobujõudu arendava Chevrolet V-8 mootoriga siluettautot.

Reedel algavad Pärnus Porsche Ringil kvalifikatsioonid kell 14.10 ja esimesed võistlussõidud kell 17.55. Laupäeval algavad võistlussõidud kell 10.00.