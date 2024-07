Leclerc teenis Spa rajal parima stardipositsiooni

Red Bulli võistkond otsustas Spa etapil kasutada hooaja viiendat mootorit, mis tähendab stardirivis kümne koha loovutust. See tähendab, et vesistes oludes toimunud kvalifikatsioonis sõitis parima stardikoha välja talle enam kui poole sekundiga kaotanud Leclerc.

"Ma kindlasti ei oodanud, et sel nädalavahetusel nii keerulistes oludes teeme midagi sellist, mis ületas meie ootusi," sõnas monacolane. "Peame keskenduma homsele ja sellele, mis juhtub siis, kui vihm üle jääb. Vihmata heitlesime koos Mercedesega viienda koha eest. Vihm aitas meid, aga ma ei kurda."

Red Bull siiski esireas on, sest Leclerci kõrvalt stardib Sergio Perez (+0,606), teisest reast lähevad teele Lewis Hamilton (Mercedes; +0,676) ja Lando Norris (McLaren; +0,822) ning kolmandast Oscar Piasti (McLaren; +0,868) ja George Russell (Mercedes; +1,025).

