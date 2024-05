Otepää võõrustab kahevõistluse maailma paremikku vahetult enne MM-i

Plaanide kohaselt on ees ootamas kolm eriilmelist võistluspäeva, kus esimesel päeval võistlevad sportlased ühisstardist võistlusel, teisel tavapärasel Gundersoni meetodi võistlusel ja kolmandal päeval eelmisel aastal kasutusele võetud kompaktvõistlusel.

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuhi Rauno Loidi sõnul on taas suur rõõm korraldada kahevõistluse MK-etappi talvepealinnas.

"Rahvusvaheline Suusaliit on märganud Otepääl toimuva kahevõistluse etapi korraldust ja meie meeskonna head tööd. Ka seekord saame spordipeo maha pidada veebruaris, mis on talispordi sündmuste korraldamisel kõige tihedam ning raskemini kättesaadavam aeg rahvusvahelisteks võistlusteks," lausus Loit.

Ta lisas, et kindlasti jätkub sündmuse arendamine pealtvaatajate osas ja leitakse koostöös teiste korraldajatega võimalusi, et võistlused saaksid olema veel vägevamad ja paremini planeeritud, kui möödunud aastatel.

Pärast Otepää MK-etappi liigub kahevõistlejate karavan edasi suusatamise maailmameistrivõistlustele Trondheimi.

Täpsem võistluse ajakava ning info avalikustatakse ametlikul kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites võistluste lähenedes.

Tänavu toimus Otepää MK-etapp samuti veebruari alguses. Kristjan Ilves teenis kahel korral teise koha.

