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1500 meetri USA jooksja tunnistas veredopingu kasutamist

Kergejõustik
Jonah Koech
Jonah Koech Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kergejõustik

USA keskmaajooksja Jonah Koech tunnistas veredopingu kasutamist ja sai selle eest kolmeaastase võistluskeelu. Lisaks võeti temalt ära mullu võidetud USA meistritiitel ning kõik tulemused alates 30. juulist 2025.

USA antidopinguagentuur (USADA) tuvastas Koechi sportlase bioloogilisest passist väga ebatavalised verenäitajad, mis viitasid veredopingu kasutamisele. Sportlase bioloogilise passi abil jälgitakse tema vere näitajaid pikema aja jooksul, et märgata võimalikke dopingule viitavaid muutusi ka siis, kui ükski konkreetne dopinguproov pole positiivne.

Koech tegi mullu 1500 meetri jooksus suure läbimurde. Eelmise aasta mais võitis ta Rabatis Teemantliiga etapil 1500 meetri jooksu, kuigi pääses võistlusele viimasel hetkel.

Mõni nädal hiljem krooniti Keenias sündinud jooksja USA meistriks. Koech läbis finaaldistantsi ajaga 3.30,17, edestades teiste seas 2024. aasta olümpiavõitjat Cole Hockerit ning püstitades võistlusrekordi.

Nüüd võeti 29-aastaselt Koechilt USA meistritiitel ning tühistati kõik tema tulemused alates 30. juulist 2025. Sellega kaotas ta ka selle perioodi medalid, punktid ja auhinnaraha.

Koechi vereproovid võeti mullu 30. juulil ja 8. augustil. Pärast seda pole ta võistelnud. Tema viimaseks stardiks jäi 2025. aasta septembris Tokyos peetud maailmameistrivõistluste 1500 meetri finaal, kus ta sai 13. koha.

Kuna Koech tunnistas keelatud meetodi kasutamist, vähendati tema võistluskeeldu aasta võrra. Seega ei tohi ta võistlustel osaleda 2029. aasta juulini.

Koech esindab USA koondist alates 2021. aastast.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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