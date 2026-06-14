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Olümpiamedalistile määrati neljakuuline dopingukaristus

Kergejõustik
Gudaf Tsegay
Gudaf Tsegay Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kergejõustik

Etioopia jooksutäht Gudaf Tsegay sai neljakuulise võistluskeelu, sest andis detsembris positiivse dopinguproovi keelatud aine letrosooli suhtes.

29-aastane Tsegay, kes on kahekordne maailmameister ja Tokyo olümpiapronks 5000 meetri jooksus, selgitas, et kasutas ravimit viljakuse parandamiseks. Tema sõnul ootab ta praegu oma esimest last.

Letrosool kuulub Maailma Dopinguvastane Agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirja aromataasi inhibiitorina. Seda kasutatakse peamiselt rinnavähi ravis, kuid ka viljakusravis. Samuti võib aine aidata varjata või tasakaalustada anaboolsete steroidide tarvitamise kõrvalmõjusid.

Tsegay esitas pärast positiivsest proovist teadasaamist raviotstarbelise eriloa taotluse. WADA hinnangul vastas tema ravi eriloa nõuetele, kuid taotlus lükati tagasi, sest see esitati alles pärast positiivset dopinguproovi.

Kergejõustiku aususe üksus AIU (Athletics Integrity Unit) ja WADA leidsid, et sportlane ei tegutsenud süüliselt ega hooletult ning oleks õigel ajal taotledes eriloa tõenäoliselt saanud. Seetõttu määrati talle neljakuuline võistluskeeld, mis kehtib 1. juunist 30. septembrini.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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