Olümpiamedalistile määrati neljakuuline dopingukaristus

29-aastane Tsegay, kes on kahekordne maailmameister ja Tokyo olümpiapronks 5000 meetri jooksus, selgitas, et kasutas ravimit viljakuse parandamiseks. Tema sõnul ootab ta praegu oma esimest last.

Letrosool kuulub Maailma Dopinguvastane Agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirja aromataasi inhibiitorina. Seda kasutatakse peamiselt rinnavähi ravis, kuid ka viljakusravis. Samuti võib aine aidata varjata või tasakaalustada anaboolsete steroidide tarvitamise kõrvalmõjusid.

Tsegay esitas pärast positiivsest proovist teadasaamist raviotstarbelise eriloa taotluse. WADA hinnangul vastas tema ravi eriloa nõuetele, kuid taotlus lükati tagasi, sest see esitati alles pärast positiivset dopinguproovi.

Kergejõustiku aususe üksus AIU (Athletics Integrity Unit) ja WADA leidsid, et sportlane ei tegutsenud süüliselt ega hooletult ning oleks õigel ajal taotledes eriloa tõenäoliselt saanud. Seetõttu määrati talle neljakuuline võistluskeeld, mis kehtib 1. juunist 30. septembrini.