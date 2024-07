Krõpsumees ehmatas lõputõusul Pogacari ja Vingegaardi

Velotuuri etapp lõppes kõrgeima kategooria lõputõusuga ja oli seega üldarvestuse mõttes äärmiselt oluline. Sel hetkel väntas Pogacar liidrina ja Vingegaard oli sloveenist veidi tagapool teda jälitamas.

Äkki loopis üks pealtvaataja kartulikrõpse otse pakist Pogacarile näkku ja kordas seda mõni hetk hiljem Vingegaardi puhul. Teod jäid rahvusvahelisse telepilti ja jalgrattaringkonnad reageerisid ühese hukkamõistuga.

Kuigi kartulikrõpsud ei kujutanud ratturitele suurt füüsilist ohtu, siis ehmatas see neid sellegipoolest. "Korraks olin paanikas," tunnistas Pogacar finišis. "Täna olid fännid hullumeelsed."

Vingegaardi emotsioonid olid sarnased. "Päris palju oli mahakarjumist ja keegi loopis kartulikrõpse. Kuulsin ka, et Tadejd loobiti ja see on imelik asi, mida teha," sõnas taanlane. "Hoidke lihtsalt teelt eest. Ma ei saa aru, miks minna rattavõistlusele inimesi maha tegema."

Häälekad ja kohati agressiivsed pealtvaatajad pole rattavõistlustel iseenesest midagi uut ning ka varem on juhtunud, et sportlasi mitte ei ergutata, vaid vilistatakse välja. Tänavusel Tour de France'il pole kartulikrõpsulooga võrdset intsidenti siiski toimunud.

Profiratturite liidu (CPA) juht Adam Hansen kirjutas pärast seda ühismeedias, et pealtvaatajat ähvardab karistus. "CPA võtab selle mehe suhtes kasutusele õiguslikke meetmed seoses sellega, mida ta tegi nii Pogacari kui ka Vingegaardiga," teatas ta. "See on lugupidamatu ja seda ei sallita."

Prantsusmaa velotuur jätkub pühapäeval, mis on taas äärmiselt oluline, kuna lõppeb jälle kõrgeima kategooria lõputõusuga ja lisaks on tegemist kohaliku rahvuspüha ehk Bastille' kindluse vallutamise aastapäevaga.