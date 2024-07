Jefimova olümpiast: lähengi lihtsalt tühja peaga, oma ujumist tegema

Viimasel võistlusel enne olümpiat - eelmisel nädalavahetusel Vilniuses - ujus Euroopa meister oma põhialal senise karjääri kaks paremat tulemust.

Ligi aasta tagasi MM-võistlustel püstitatud 100 meetri rinnuliujumise rekord paranes kümnendiku võrra ja uus tipptulemus 1.06,08 ootab ületamist paari nädala pärast Pariisis.

"On väga hea näha enne olümpiat, et ma olen ikkagi suuteline jälle isikliku ujuma ja ma ujusin ka finaalis eelmisest rekordist kiiremini," lausus Jefimova ERR-ile.

"See on kindlasti väga hea ja kõik need kolm aega, ka eelujumine, olid kõik väga tugevad ajad. Ma ei ole jah viimane aasta aega suutnud sellele väga lähedal olla. Ja see, et ma niimoodi hommikul ja õhtul panin kolm korda järjest - väga hea meel ikkagi."

Treener Henry Heina sõnul on isiklik rekord paar-kolm nädalat enne olümpiat väga hea näitaja. "Me põhimõtteliselt oleme kõike samamoodi teinud nagu eelmine suvi," võrdles ta. "Enne eelmise suve MM-i ujus ta samamoodi juunioride EM-il juba head tulemused ja peale seda tuli ka MM-il isiklik rekord."

"Tulemuste mõttes on kõik enam-vähem plaanipäraselt läinud. Ainuke võib-olla, mida me ikkagi lootsime ära teha, on see 200 rinnuli B-norm. See on võib-olla ainuke tulemuse mõttes, mis jäi kripeldama. Trenni mõttes neid pause ja lünki on ikkagi päris palju see hooaeg olnud, aga õnneks vähemalt nad ei ole väga suurel määral mõjutanud lõpptulemust."

Eneli Jefimova on ühtaegu väga noor ja samas ka üsna suure kogemuste pagasiga sportlane. Oma teisel olümpial on ta endiselt noorem kõigist konkurentidest, kellega asub poolfinaali- ja finaalikoha eest võitlema.

"Ma alustasin tiitlivõistlustel käimisega juba 14-aastaselt ja siis ma ei saanud üldse aru, mis toimub. See [tiitlivõistluste kogemused - ERR] on tegelikult minu jaoks väga suur pluss," ütles ta.

"Ma arvan, et praegu oleks natuke teistsugune tunne, ma oleks võib-olla natuke rohkem närvis. Aga kuna praegu ma olen juba kolm aastat niimoodi tiitlivõistlustel käinud, finaalides ujunud... ma oskan ikkagi minna niimoodi, et ma lähengi nagu tavalisele võistlusele - Eesti meistrivõistlused või ma ei tea..."

"Ma lähengi niimoodi tühja peaga, lihtsalt lähen oma ujumist tegema. See on see, mida ma võtan kaasa."

Treeneri sõnul on eeldatavalt kõige närvilisem eelujumine. "Kui see on tehtud ja sealt juba edasi saadud, siis ma saaks öelda, et kõik korras," ütles ta.

"Eks tase on kindlasti kõigi aegade kõige kõrgem. Kui Tokyos sai veel 1.06,5-ga finaali, siis saab öelda, et siin kindlasti selle ajaga finaali ei saa. Siin võibki olla, et selle ajaga ei saa poolfinaali."

"Eks Eneli seal entry-listis kuskil 15.-16. kohal on. Ta küll samal kohal oli ka eelmine aasta enne MM-i ja lõpuks ta oli finaalis ikkagi kuues. See väga palju ei näita, aga tase tuleb kindlasti väga kõrge. Ma usun, et medalid võivad kõik minna alla 1.05. See saab olema keeruline."