ERR Pariisis | Hein Jefimova finaalikohast: tal nüüd mingeid pingeid pole

Jefimova ujus Pariisi olümpial enda trumpalal ehk 100 m rinnulidistantsil poolfinaalis pea sama aja, mis hommikuses eelujumises, lõpetades enda poolfinaali ajaga 1.06,23 viiendana ja kokkuvõttes pääses ta finaali kaheksandana.

"Kõigepealt meil oli super juba see, kui nägime, et oleme teises poolfinaalis, nägime, et tugevamad tüdrukud on seal. Ja pärast esimest poolfinaali, kui oli näha, et üllatavalt aeglane oli kogu see ujumine, siis teadsime, et Enelil finaalikoht on tehtav," rääkis Hein Eesti ajakirjanikele. "Ja see, et ta nüüd ujus täpselt samad ajad, mis hommikul, on iseenesest hea. See, et ta viiendana lõpetas, oli vähe piiripealne, aga lõpuks finaalikoht ja super. Talle kaheksandana finaali saamine on parim, mis üldse on – tal nüüd mingeid pingeid ei ole. Homme tõenäoliselt võtame mingeid riske ja edasi juba vaatame, kuidas läheb."

Küsimusele, mida see risk Jefimova puhul tähendab, vastas Hein: "Alustame kiiremini. Teame, et ta saab kiiremini alustada. See tähendab, et peame veidi tempot tõstma, mõned tõmbed rohkem tegema. Suures plaanis enam pole vahet, kui ta siis jääb kaheksandaks ja lõpus sureb ära, ujub seal 1.07-ga, siis meil mingit vahet pole."

Hein lisas, et viimati riskisid nad niimoodi ilmselt kolm aastat tagasi Tokyo olümpial. "Muidu päris sellist nii suurt riski pole võtnud. Aga näha on, et medalihind nii kõrge ei ole, kui oleksin arvanud enne olümpiat," arutles Hein. "See 1.05,5, tõenäoliselt sinna see medal läheb ja seda aega, ma arvan, on Eneli võimeline ujuma, aga kindlasti nii, et ta peab natuke riske võtma."

"Kuna me finaalis oleme, siis medal on kindlasti võimalik," sõnas Hein muheledes. "Eks me ikkagi seda lootsime, et siit väike samm edasi tuleb võrreldes Tokyoga. See, et finaalikoht on nüüd käes, on super ja näha ka võib-olla, et see medal ei ole täiesti ulmelises kauguses 1.04 peal, kindlasti ootame põnevusega homset."

Naiste 100 m rinnuliujumise finaal on Pariisi olümpial kavas esmaspäeva õhtul Eesti aja järgi kell 22.25.