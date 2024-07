Sprinterite heitlusest väljus võitjana Philipsen

Pärast esimest puhkepäeva jätkus tuur teisipäeval etapiga, mis soosis profiililt sprintereid. Lõpuheitluses näitas teravaimat jalga Philipsen, kellele järgnes Madis Mihkelsi ja Rein Taaramäe tiimikaaslane Biniam Girmay (Intermarche - Wanty). Kolmandana ületas finišijoone sakslane Pascal Ackermann (Israel - Premier Tech).

26-aastasele Philipsenile oli tänane etapivõit Prantsusmaa velotuuril karjääri seitsmendaks. "Eelmine nädal oli meie meeskonna jaoks täielik ebaõnnestumine. Hetkel saame kergemalt hingata, sest lõpuks ometi suutsime oma tugevust näidata," sõnas võitja finišis.

Üldarvestuse esikolmik, kuhu kuuluvad Pogacar, belglane Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ja taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) lõpetas peagrupis.

Velotuuri kokkuvõttes suuri muutusi ei toimunud. Pogacar edestab Evenepoeli jätkuvalt 33 sekundiga ning Vingegaardi minuti ja 15 sekundiga.

Kolmapäeval on kavas 211-kilomeetrine etapp, kus tuleb ratturitel ületada üks neljanda ja kaks kolmanda kategooria tõusu.

Teamwork makes the dream work

Relive the final KM of a textbook win for @JasperPhilipsen



Un sprint superbement maîtrisé par @AlpecinDCK pour la première victoire de @JasperPhilipsen dans ce #TDF2024 pic.twitter.com/vi72EQGF1S