Lahkumisturniiri pooleli jätnud Tiisaar: röntgenis käidud, luud on korras

Esimest korda nii kõrgel tasemel medalimängudele jõudnud Urmas Piik ja Dmitri Korotkov jäid finaalis 16:21, 18:21 alla Rootsi tulevikulootustele Jacob Hölting Nilssonile ja Elmer Anderssonile.

"Natuke jäi agressiivsusest puudu," tunnistas Piik ERR-ile. "Mul endal eriti sellisest plahvatuslikkust. Väikese jõuvaru oleks pidanud veel kuskilt leidma, aga ei olnud seda enam. Oleme siin pikad mängud teinud. See-eest aitas Dima kogu turniiri jooksul mind fantastiliselt ja igati vääris seda MVP auhinda ka."

"Ma ütleks, et Urmas on pigem see MVP. Me oleme 36 tunni jooksul teinud siin 17 geimi. Seda on palju! Pidasime vastu, kuid lõpus jäi veidi puudu," kommenteeris Korotkov.

Esimest asetust omasid turniiril Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar. Läks aga kahjuks nii, et medalimänge tuli poolfinaalis jalale liiga teinud Mart Tiisaar vaatama longates. "Röntgenis käidud, luud on korras. Järgmine nädal on magnetuuring, eks siis on selge, kas on midagi tõsisemat või pääsen kergelt," sõnas Tiisaar.

Omamoodi sümboolne on see, et kui kodusel hüvastijätuturniiril jäi Nõlvakule ja Tiisaarele suletuks finaaliuks, siis kahel korral jäi neil avamata uks olümpiamängudele.

"Mängude taset vaadates oli tunne, et see on selline asi, mille peaks lihtsalt ära tegema. Aga ebaõnne ja takistusi oli palju," tõdes Nõlvak. "Meil tõesti oli seal keskmisest rohkem ebaõnne nii mõnes mängus, mõnes geimis kui ka mõnes punktis ja ka tervisega. Aga ju see siis pidi nii minema," lisas Tiisaar.

Mart Tiisaar kavatseb jätkata rannavõrkpallis. Kusti Nõlvak naaseb saali ja tema uus klubi peaks selguma pühapäeval. Rakvere MK-etapil said Eesti edukaimana Heleene Hollas ja Liisa Remmelg viienda koha.