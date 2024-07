Kusti Nõlvak liitub Tartu Bigbankiga

Nõlvaku saalivõrkpallurikarjäär oli 2009-2015 vahemikus liikumas stabiilselt ülesmäge, aga tõeline läbimurre jäi tol hetkel rahvusvahelises võrkpallis tegemata. Saalivõrkpalli jaoks "parimas eas" sidemängija võtab ette uue väljakutse ja proovib läbimurret, mis nooruses tegemata jäi.

Kusti Nõlvak: "Saalivõrkpalli naasmisega on minu eesmärgid endiselt kõrged. Annan endale aru, et üheksa aastat pole saalivõrkpalli katsunud ja hea mängutunnetus võib võtta natuke aega. Olen valmis alustama sealt, kus ma olen, tegema igapäevaseid edusamme ja olema kannatlik. Samuti tean, milleks ma olen võimeline, milliseid oskuseid olen liiva peal omandanud ja oma sisemist tuld, mis mind edasi kannab. Tööpõld on lai ja see mulle sobib. Olen väga tänulik Tartule mulle antud võimaluse eest ning ootame perega juba kõikide uute ja vanade sõprade nägemist."

Alar Rikberg: "Ei saanud jätta kasutamata võimalust, et tuua üheksa aastat rannavolle juures olnud endine koondislane uuesti tagasi saalivõrkpalli juurde. Mul on hea meel, et Kusti just Tartu meeskonna kasuks otsustas ja ootan huviga, kuidas ta uuesti saalis kohaneb. Koos Aleksander Eermaga moodustavad nad huvitava sidemängijate paari ning avavad võimalusi erinäolise mängu näitamiseks."