Võrkpalli Liidu peasekretär: Rakvere etapi teeb eriliseks selle keskkond

Ivar Lilleberg rääkis ERR-ile, et kui liiv ja väljakud on samasugused nagu igal pool, siis keskkond on Rakveres täiesti teistsugune ning seda on kiitnud ka teistest riikidest tulnud sportlased. "Kõik mängu tingimused on samamoodi: liiv on olemas ja väljakud on täpselt samasugused nagu igal pool mujal, aga samas keskkond on hoopis teistsugune," alustas Lilleberg.

"Meid ümbritseb siin vägev kompleks ja lisaks parim näide, mida austraallased ütlesid mulle, oli see, et mõnesaja meetri kaugusel on üks ordulinnus. Mängida selle kõrval ja samas saada selliseid pilte, on selline koht, mida kuskil varem pole olnud. Selles mõttes on see ainulaadne, mis siin on," jätkas peasekretär.

Võrkpalli Liidu peasekretär on rahul sellega, kui palju erinevaid riike Rakverre kohale tuleb. "Meil on esindatud 24 erinevat riiki, mitte ainult üle Euroopa vaid üle terve maailma. Ma arvan, et võime julgelt öelda, et tegemist on rahvusvahelise üritusega ja võime öelda, et see on korda läinud," kommenteeris Lilleberg.

Ivar Lilleberg hindab Rakvere etapi taset üsna heaks. "Kindlasti me ühtpidi teame kõik, et tegemist ei ole kõige kõrgema taseme turniiriga, aga teisest küljest võime öelda, et meil on siin üle maailma TOP 100 mängijaid olemas. Kindlasti on siin taset olemas, kindlasti on see Eesti võistlejatele just parim variant. On võrdseid vastaseid kellega mängida ja kellega siin ennast võrrelda," rääkis peasekretär.

Hollas ja Remmelgas tulevad Rakverre tiheda graafiku pealt. "Tuleks veel juurde panna. Kui eelmine nädal saadi päris hea koht, siis loodame, et Rakveres näidatakse veel paremat tulemust ja miks mitte võitu," lõpetas Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Ivar Lilleberg.

Rakveres on kõik mängud pealtvaatajatele tasuta.

Ajakava:

3. juuli – meeste ja naiste kvalifikatsioonid

4. juuli – meeste ja naiste põhiturniir

5. juuli – meeste ja naiste sõelmängud

6. juuli – meeste ja naiste poolfinaalid ja finaalid