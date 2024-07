Piik ja Korotkov kaotasid Rakvere MK-etapil finaalis, Tiisaar sai vigastada

Poolfinaalis alistasid Piik ja Korotkov 2:1 (21:17, 16:21, 15:9) sakslased Robin Sowa ja Maximilian Justi. Finaalis läks Eesti duo vastamisi rootslaste Jacob Hölting Nilssoni ja Elmer Anderssoniga ning pidi tunnistama noore paari 21:16, 21:18 paremust.

"See atmosfäär siin oli imeline, ilm oli ka mõnus päiksepaisteline ja rahvast oli kogu aeg kuulda, see tegi mängimise kergeks. MK-etapi hõbemedal kõlab päris hästi!" sõnas Piik. Korotkov lisas: "See võit siin tõestas, et tasub trenni teha ja uskuda sellesse, et ükspäev me võidame midagi ära!"

Korotkov lisas, et reedesed võidud lisasid kõvasti enesekindlust. "Need andsid usku, et me kuulume siia ja põhiturniiri koht pole kingitus. Võime olla üllatajad, eile üllatasime lätlasi, austraallasi ja poolakaid, pole paha!"

Rootslased mängisid laupäeval eelnevalt Mart Tiisaare ja Kusti Nõlvakuga, aga kahjuks vigastas Tiisaar avageimis põlve ega saanud kohtumist jätkata.

Tiisaar maandus 4:8 kaotusseisus olles halvasti vasakule põlvele ning oli pärast arstipausi sunnitud kohtumise pooleli jätma. Nii pääsesid finaali rootslased ning viimast korda koos mänginud Nõlvak ja Tiisaar oleks turniiri saanud jätkata pronksimängus, aga vigastus osutus siiski nii tõsiseks, et edasi polnud võimalik mängida.

Pronksmedalid saavad seega mänguta kaela sakslased Robin Sowa ja Maximilian Just. "Maandusin kehvasti põlve peale ja tuli tulev valu sisse. Alguses tundus, et kui lasen puhata, äkki õnnestub pronksimatšile naasta, aga valu läks hullemaks ja tasub lasta arstil üle vaadata," kirjeldas Tiisaar avageimis seisul 4:8 juhtunud olukorda.

Koos mängitud aastatele vaatab Tiisaar tagasi heade tunnetega. "No oli äge. See oli tõesti väga pikk aeg, mis me koos mängisime ja tohutult palju sai koos kogetud ja tehtud ja mitte tehtud. Eks see üheksa aastat tundub nagu eluaeg. Natuke emotsionaalne on, et see lõppeb, aga eks kõik asjad lõpevad kunagi või tuleb lõpetada. Usun, et mõne aasta pärast tagasi vaadates on see väga vägev seiklus, mis me koos ära tegime," lisas Tiisaar, kes jätkab ka edaspidi mängimist rannaliival.

Lisaks ära jäänud meeste pronksikohtumisele jäi ära ka naiste pronksimäng, sest Saksamaa paari Melanie Paul - Hanna-Marie Schieder üks liige haigestus ja pronksid pälvisid seega leedulannad Daniele Kvedaraite ja Jekaterina Kovalskaja.