Nõlvak ja Tiisaar jätavad Rakvere MK-etapil kodupublikuga hüvasti

Meeste turniiril omavad esimest asetust Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, Eesti duodest pääsesid põhiturniirile ka Urmas Piik – Dmitri Korotkov, Kaur Erik Kais – Jaan Rebel ja Mihkel Nuut – Karl Maidle.

Teist asetust omavad Rakvere Futures by Viaston MK-etapil lätlased Kristians Fokerots ja Gustavs Auzins ning kolmandat belglased Louis Vandecaveye – Gilles Vandecaveye. Kohal on ka heal tasemel soomlased Santeri Siren – Jyrki Nurminen (4. asetus).

Mart Tiisaar ütles, et uudis MK-etapi toimumisest tegi heameelt ja selline turniir on Eesti rannavolle jaoks hädavajalik. "Meil on juba nii palju paare, kes MK-tasemel tahavad mängida ja kellele see Futures turniir on kasulik. Ses osas on aeg selle korraldamiseks mõistlik. Üliäge ja ma olen väga tänulik, et see on ära tehtud ja arvan, et tuleb äge üritus. Tase on ka väga okei," sõnas Tiisaar, kes viimaseks ühiseks turniiriks koos senise paarilise Kusti Nõlvakuga kohalisi eesmärke ei sea.

"Minu eesmärk on see, et me naudiksime seda etappi, et meil oleks tore koos mängida, et kogu see teekond saaks hästi positiivse lõpu. Sellist sooja lõppu, sooja tunnet loodan sellele Rakvere etapile. Ja et pealtvaatajatel oleks tore meid mängimas vaadata," lisas ta.

Rakveres on kohal ka Eesti parimad naispaarid, kui Heleene Hollas – Liisa Remmelg omavad kaheksandat ning Eva Liisa Kuivonen – Liisa-Lotta Jürgenson üheksandat asetust. Lisaks said Eestist põhiturniirile Maret Kuuse – Laura Liisa Maiste (11. paigutus) ning Lill Kandimaa ja Grete Jürgenson (12. asetus).

Kõrgeima asetusega on naistest ukrainlannad Marina Hladun – Tetiana Lazarenko, teise paarina tulevad medalite eest võitlema tšehhitarid Barbora Hermannova – Marie-Sara Stochlova ning kolmanda asetusega on austerlannad Franziska Friedl – Anja Trailovic.

Eesti esuduo üks liige Liisa Remmelg sõnas, et kodupubliku ees tahetakse näidata oma parimat esitust. "Rakvere etappi ootame väga, sest oleme kodusest MK-st päris pikalt juba unistanud. See tähendab väga palju ja suur aitäh korraldajatele, kes selle nimel praegu kõvasti tööd teevad. Turniiri ise kavatseme võtta pingevabalt ja nautida seda, et kõik meie lähedased on väljaku kõrval ja elavad meile kaasa. Sellest tuleb suur vollepidu ja meie tuleme mängima oma parimat mängu!" on Remmelg ootusärev.

Eva Liisa Kuivonen ootab, et Rakverre tuleb kohale häälekas kodupublik. "Eelkõige tahaks nautida seda atmosfääri, mis Rakveres on, loodetavasti tuleb ka palju pealtvaatajaid. Esimest korda kodus MK-d mängida on väga vahva. Samuti sooviks näidata head mängupilti ja südikust tugevate vastaste vastu, sest see on meie esimene etapp, kus alustame põhturniirilt ja tahaks selle võimaluse ära kasutada. Ühtlasi kutsun siinkohal Eesti publikut üles häälekalt kaasa elama, see aitab väga palju kaasa. Ja teeme selle etapi sel moel ka välismaa paaridele meeldejäävaks," kommenteeris Kuivonen.

Ajakava:

3. juuli – meeste ja naiste kvalifikatsioonid

4. juuli – meeste ja naiste põhiturniir

5. juuli – meeste ja naiste play-offid

6. juuli – meeste ja naiste poolfinaalid ja finaalid