Hyundai boss tiimisisesest konkurentsist: nad ju võitlevad sama asja eest

Sarnaselt kahe aasta taguse olukorraga kuulub Hyundaisse jälle kaks pilooti, kes mõlemad omavad suurt ambitsiooni maailmameistriks tulla. Ainest MM-tiitel võtta on nii Tänakus kui Neuville'is.

Tänaku eelmise Hyundai perioodiga võrreldes on aga pealik vahetunud. 46-aastane Cyril Abiteboul omab tausta ka vormel ühest. Ta nõustub, et mõlema tippmehe rahulolu saavutamine võib olla keeruline.

"Kõige tähtsam on keskenduda sellele, et anda kahele tugevale sõitjale just see, mida nad vajavad - nad vajavad usaldusväärset ja kiiret autot. Masinat, mida saame nende soovide järgi kohandada. Ma arvan, et just sellega oleme hooaja algusest peale hakkama saanud. Auto on muutunud möödunud aastaga võrreldes tunduvalt paremaks," rääkis Abiteboul Hyundai Rally1 masinast.

Tiimipealiku sõnul teavad nad täpselt, mida peavad auto juures veel parandama, kuid reeglite tõttu neid sel aastal teha ei saa. "Meil on mõningaid nõrkusi, mida hästi teame. Parandame need järgmisel aastal - praegu ei saa me muudatusi homologeerimisega seoses teha. Muus osas on Tänakul ja Neuville'il ümber hea seltskond inimesi, kes neid aitavad ja toetavad. Auto seadistamisel, õige strateegia leidmisel, rehvide valikul," lisas Abiteboul.

Kahe piloodi omavaheline konkurents on Hyundai tiimipealiku sõnul positiivne probleem. "Tänak ja Neuville on teineteise konkurendid. Pinged tekivad, nad võistlevad ju sama asja eest. Aga sellest pole midagi. Meile on see positiivne probleem ja ma loodan, et nad heitlevad MM-tiitli eest kuni hooaja viimase, Jaapani etapi viimase kurvini," kommenteeris tiimipealik.

Meeskond ei hakka Tänakule ega Neuville'ile kätte ette panema, vaid võitja otsustavad mehed ise. "Loodan, et meeskonnana sisendame neile, et ei kalluta heitlust ühele või teisele poole. Asja otsustavad nemad - sõiduga," lõpetas Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul.