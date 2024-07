Lando Norris näitas Briti GP avapäeval kiireimat minekut

Esimesel vabatreeningul edestas Norris 0,134 sekundiga kanadalast Lance Strolli (Aston Martin Aramco-Mercedes) ja 0,211 sekundiga tiimikaaslast Oscar Piastrit. MM-sarja üldliider Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT) oli neljas, kaotades 0,309 sekundiga.

Teisel vabatreeningul olid McLarenid parimad – Norris sõitis välja selgelt kiireima aja, edestades Piastrit 0,331 sekundiga. Kolmanda aja sai Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez, kaotades Norrisele 0,434 sekundiga.

Viimane vabatreening sõidetakse laupäeval, kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kl 17. Põhisõit stardib pühapäeval kell 17. MM-sarja üldliider on Verstappen 237 punktiga, Norris on 156 punktiga teine ja kolmas on Charles Leclerc (Ferrari) 150 punktiga.