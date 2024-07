Läti ja Leedu alustasid OM-valikturniiri võiduga, Soome kaotas

Lätis toimuval turniiril said esimese võidu kirja võõrustajamaa ja Brasiilia. Läti purustas A-grupis Gruusia 28 punktiga, teenides võidu numbritega 83:55 (17:13, 28:11, 13:17, 25:14). Võitjate resultatiivseimad olid Arturs Strautins 18 ja Mareks Mejeris 11 punktiga.

B-grupis sai Brasiilia 81:72 (15:23, 21:19, 16:14, 29:16) jagu Montenegrost. Bruno Caboclo viskas üleplatsimehena 25 punkti ja võttis üheksa lauda.

Valencia turniiril pidi Soome B-grupis tunnistama Bahama 96:85 (27:26, 20:28, 26:13, 23:18) paremust. Buddy Hield tabas kuus kaugviset ja tõi võitjate parimana 24 punkti, Deandre Ayton kogus 19 punkti ja üheksa lauda. Edon Maxhuni ja Mikael Jantunen viskasid mõlemad 20 silma.

Hispaania alistas A-grupis Liibanoni 104:59 (24:18, 27:13, 27:13, 26:15). Kolmandiku Liibanoni punktidest viskas Youssef Khayat, kelle arvele jäi 20 silma. Võitjate poolel panustasid Santi Aldama ja Usman Garuba vastavalt 19 ja 15 punktiga.

Pireuses maitsesid võidurõõmu Horvaatia ja Dominikaani Vabariik. Horvaatia oli Sloveeniast parem 108:92 (31:16, 23:25, 39:27, 15:24), võitjate resultatiivseimaks kerkis Goran Filipovic 21 punktiga. Luka Doncic tegi kolmikduubli, kogudes 26 punkti, 11 lauapalli ja 10 resultatiivset söötu.

Dominikaani Vabariik võitis B-grupis Egiptust 90:77 (16:22, 27:9, 25:17, 22:29). Kaotajate leeris viskas Ahmed Metwaliy 24 punkti ning võitjate leeris Jean Montero 16 punkti.

Leedu sai Puerto Rico pealinnas San Juanis jagu Mehhikost 96:84 (29:26, 20:18, 34:17, 13:23). Marius Grigonise arvele kogunes 21 silma ning kaotajate poolel tegi tulemusliku mängu Joshua Ibarra, kelle arvele jäi 18 punkti.

Itaalia loputas B-grupis Bahreini 61 punktiga, saades kirja 114:53 (19:9, 28:16, 29:17, 38:11) võidu. Danilo Gallinari ja Nicolo Melli viskasid mõlemad 14 punkti, Achille Polonara lisas omalt poolt 13 silma.

Igal valikturniiril pääsevad kummagi alagrupi kaks paremat poolfinaali ning olümpiapileti teenib turniiri võitja.

That's a wrap on the first day of the #FIBAOQT 2024!



Did your team pick up a W? pic.twitter.com/1C990B8tsG